Landes : le photovoltaïque continue sa progression fulgurante dans le département

Les Landes sont toujours le deuxième département de France pour la production d'électricité photovoltaïque et devrait le rester encore longtemps à en croire les prévisions d'Énedis.

Il y a aujourd'hui un peu plus de 8800 producteurs d'électricité photovoltaïque dans les Landes et leur nombre augmente de 10 à 12% par an depuis plusieurs années assure le gestionnaire du réseau d'électricité.

Près de 95% des producteurs sont de petits producteurs, avec des panneaux solaires sur le toit des maisons pour produire leur courant. Les 5% restants sont de gros producteurs qui possèdent notamment les grands champs solaires du nord des Landes.

La politique de transition énergétique, accompagnée par l'État, fait qu'aujourd'hui, sur 20 ans, les producteurs rentabilisent leur installation et gagnent un peu d'argent assure le directeur d'Énedis dans les Landes. Christophe Cresse souligne aussi le volontarisme des élus sur cette thématique.

Christophe Cresse, directeur d'Énedis dans les Landes, détaille la progression fulgurante de la production d'électricité photovoltaïque dans le département Copier

Le directeur d'Énedis dans les Landes, Christophe Cres, parle d'une progression et d'une situation exceptionnelle : il y a dix ans, la production d'électricité photovoltaïque était quasi nulle dans le département alors qu'aujourd'hui, elle comble 30% des besoins en électricité des Landais.

Selon les prévisions des élus et des professionnels du secteur, d'ici 2030, 100% des besoins des Landais en consommation d'électricité devraient être couverts par le photovoltaïque.

Enjeu : absorber toute cette électricité sur le réseau

Pour absorber cette électricité photovoltaïque, Énedis va tenter de rendre son réseau plus flexible. Le gestionnaire du réseau électrique va lancer une expérimentation baptisée "Reflex Landes".

L'idée est simple : au lieu d'investir des millions pour modifier, agrandir, le réseau électrique, en construisant de nouvelles lignes, des postes de transformation etc., Énedis va demander aux grands producteurs photovoltaïques, dont les champs solaires sont essentiellement basés dans le nord des Landes, de réduire, quelques heures dans l'année, la quantité d'électricité qu'ils injectent sur le réseau pour permettre aux autres d'écouler la leur.

Cet effort sera demandé essentiellement entre juin et septembre, entre midi et deux heures, car c'est la période où la production d'électricité photovoltaïque est la plus forte dans les Landes. Aujourd'hui, prendre en charge toute cette électricité, nécessite d'adapter le réseau et ça coûte très cher.

Cette expérimentation "Reflex Landes", qui va durer deux ans, doit donc permettre d'accueillir plus d'énergies renouvelables sur le réseau, sans le modifier. Un appel d'offre sera lancé l'an prochain pour trouver les producteurs prêts à réduire l'électricité qu'ils injectent sur le réseau. Ils seront rémunérés pour cela.

Si ce projet "Reflex Landes" fonctionne, il sera déployé partout en France. Énedis espère ainsi récupérer 250 millions d'euros pour continuer à investir sur le réseau.