Landes : le quartier d'Argelouse enfin désenclavé grâce à la construction d'un pont provisoire

Pour ces habitants, le confinement aura duré jusqu'au 5 juin, date de la fin des travaux ! Après les intempéries du mois du mai, deux ponts se sont effondrés, au niveau de la commune d'Argelouse et de Sore. Pour la douzaine d'habitant du quartier du Houdin, complètement bloqués, c'est bientôt la libération : les travaux du pont provisoire ont commencé hier, sur le ruisseau du Plata. Un vrai soulagement pour les administrés, qui attendent eux aussi de pouvoir profiter du déconfinement.

Tout un quartier isolé... et encore confiné

Le 10 et 11 mai, les fortes pluies ont emporté la route qui passe par le hameau, la voie s'est affaissée, et un trou de 30 mètres s'est formé. Un vrai calvaire pour les 7 familles, bloquées de l'autre côté du pont, qui ne peuvent toujours pas circuler librement, alors qu'ils attendaient le déconfinement avec envie.

Bernard, un habitant de la commune, attend avec impatiente ce pont provisoire : "On a hâte, malgré que le pont soit provisoire, on aura enfin une voie d'accès et ce sera un soulagement pour tout le monde. On espère vraiment pouvoir reprendre une vie normale."

La vie normale, les habitants en sont privés depuis un moment. Dès le début, ils ont été d'abord privés d'eau potable pendant une période, plus le facteur n'avait pas accès au quartier. En cette période d'épidémie du coronavirus, ce qui inquiète Bernard, c'est surtout l'accès aux secours qui est le plus problématique. "En cas de pépin", ils mettraient selon lui, trop de temps à arriver.

La solidarité pour continuer de vivre en attendant le pont provisoire

Pour continuer à vivre, il a fallu être solidaires, précise cette habitant : "Dans ces moments de catastrophe, il faut s'entraider les uns et les autres. Heureusement, dans la campagne comme la notre, les gens sont là pour s'entraider. On le voit à chaque fois qu'il y a un sinistre comme celui-ci."

La remise en service de la RD 651 nécessite la reconstruction de deux ouvrages hydrauliques et la reprise de l'affaissement de chaussées. Pour réaliser ces travaux, le Conseil départemental mène depuis le 15 mai les études nécessaires, précise le département des Landes : levés topographiques, reconnaissances géotechniques, relevés et diagnostic hydraulique.

En attendant, pour désenclaver les habitations, l’Etat et le Conseil départemental ont fait le choix de construire un ouvrage provisoire type « Pont Bailey », sur le ruisseau du Plata où la brèche est la plus réduite.

La préfecture a sollicité le ministère de l’écologie et le concours du Centre National des Ponts de Secours (CNPS) dont une des missions est l’intervention urgente pour le rétablissement des voies de circulation routière, poursuit le département. La construction de ce pont provisoire doit prendre fin le 5 juin.

Phasage prévisionnel des travaux sur la RD 651