Landes : le retour des fêtes de Saint-Georges à Saint-Geours-d'Auribat

Les fêtes de Saint-Georges sont de retour à Saint-Geours-d'Auribat cette année. Elles auront lieu le samedi 20 avril prochain avec au programme de la belote et un repas animé le soir.

Département Landes, France

Le village de Saint-Geours-d'Auribat de nouveau en fête cette année ! Depuis deux ans maintenant, le village de 420 habitants est privé de ses fêtes de Saint-Georges car les bénévoles ne sont plus assez nombreux pour s'occuper de toute l'organisation.

Traditionnellement ces fêtes durent deux jours et permettent de faire revivre le village. "C'est intéressant de se retrouver pour la convivialité et développer les relations entre chaque habitant", ajoute Monique de Chauton, la maire de la commune.

Cette année, les élus et les associations sportives et de chasse ont donc décidé de se mobiliser pour organiser les fêtes de Saint-Georges mais elles ne dureront qu'une journée.

Attirer les jeunes

Le but de ce retour ? Donner envie à des jeunes de reprendre l'organisation des fêtes du village. La maire de la ville souhaite trouver des bénévoles motivés pour mettre en place un véritable bureau avec un président "comme toutes associations".

Même si Monique de Chauton le sait, ce ne sera pas facile. "Les jeunes ont aussi leur vie privée, cherchent du travail plus loin. Mais on espère que cette année, on pourra trouver un bureau qui se formera".

Quoiqu'il en soit, les fêtes de Saint-Georges auront bien lieu samedi 20 avril prochain.