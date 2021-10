"C'est de l'incitation à la haine" : la CFDT Police dénonce la venue d'un rappeur anti-flic dans les Landes

"Tout le monde déteste la police" : ces propos du rappeur Soso Maness, repris en chœur par la foule lors de la fête de l'Humanité le vendredi 10 septembre dernier à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) avaient créé la polémique.

Levée de bouclier immédiate du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des syndicats de policiers, qui dénonçaient un appel à la haine contre les forces de l'ordre.

Et bien le rappeur marseillais figure à la programmation du You-F Festival, qui se tient ce vendredi et ce samedi à Narrosse, dans les Landes. Il se produira sur scène ce vendredi soir, en dernière partie de soirée, à partir de minuit. Une telle polémique aurait pu pousser les organisateurs à annuler la venue de l'artiste. Mais non. "C'est sûr que ça nous a fait réagir, on a échangé en interne, et on a décidé de foncer", assume Rayane Benchikh, l'un des organisateurs du festival. "On ne participe pas à cette polémique. Les artistes, on les programme un an, voire un an et demi en avance. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils font."

"Ce n'est plus de l'art, c'est de la provocation à la haine anti-flic"

Une venue qui en tous cas est passée totalement inaperçue auprès des syndicats de policiers locaux. Bruno Vincendon, représentant du syndicat Alternative police CFDT en Nouvelle-Aquitaine, est tombé de haut en apprenant que le rappeur était programmé ce vendredi soir à Narrosse : "Nous sommes très étonnés par cette programmation au vue des dernières prestations scéniques de ce rappeur. Quand on fait chanter à une foule "Tout le monde déteste la police", ce n'est plus de l'art, c'est de la provocation, de la provocation à la haine anti-flic. Ces propos n'ont pas leur place dans un concert, ni ailleurs d'ailleurs. Dans le contexte actuel, ce genre d'artiste devrait être déprogrammé."

Le syndicat de policiers qui assure qu'il sera vigilant quant aux propos qui seront tenus sur scène ce vendredi soir.