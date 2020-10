Landes : les appels aux dons se multiplient pour aider les sinistrés des Alpes-Maritimes

L'électricien d'Aire-sur-l'Adour, Denis Sourd, est arrivé sur place ce vendredi pour distribuer tous les dons récupérés à Aire-sur-l'Adour, pour venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Dans les Landes, la solidarité s'organise et les appels aux dons se multiplient. Voici la liste.

Denis Sourd est arrivé sur place, et a déposé les affaires dans un point de collecte

Cette semaine, un électricien d'Aire-sur-l'Adour, dans les Landes, a souhaité venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Son idée : remplir son camion de vêtements propres et de produits d'hygiène et se rendre dans le sud-est, pour tout déposer dans un point de collecte. Denis Sourd est arrivé sur place, et a déposé les affaires dans un point de collecte. Il n'est pas le seul dans le département à vouloir aider les habitants sinistrés. France Bleu Gascogne vous dresse la liste des appels aux dons.

Denis Sourd, électricien d'Aire-sur-l'Adour, prévoit un deuxième aller-retour

Arrivé sur place, dans les Alpes-Maritimes, ce vendredi, Denis Sourd ne compte pas s'arrêter là. Il lance un deuxième appel aux dons auprès des Landais : "Les sinistrés sur place ont besoin de carburant, essence, gazole, de tronçonneuses, mais aussi des denrées, pourquoi pas de la gastronomie landaise comme du magret, du vin, de la daube...", détaille le Landais.

L'électricien souhaite faire un deuxième aller-retour, si il parvient à récolter un maximum d'affaires et remplir son camion à nouveau. Pour l'aider, le Landais demande aux volontaires de faire des dons directement aux associations d'Aire-sur-l'Adour, le Secours populaire et le Secours catholique.

Un Landais de 23 ans et sa tante lancent un appel aux dons

Florian, jeune landais de 23 ans, inspiré par Denis Sourd, a décidé lui aussi d'aider les sinistrés. Il appelle les Landais à déposer des affaires dans l'association Secours catholique d'Aire-sur-l'Adour. "Mercredi nous souhaitons partir avec un camion rempli de vivres (nourriture avec longue date limite de consommation), de l'eau, et des produits de première nécessité type hygiène adultes, bébé, bougies, couvertures, bâches, lampes torches, piles...", explique le commercial.

Sa tante, Macdo, située du côté d'Hagetmau, souhaite faire la route avec lui. Vous pouvez donc la contacter directement si vous souhaitez donner des affaires.

Leurs contacts : Florian Gallato au 0619188049 et Macdo Dussau au 0685646940. Ils souhaitent partir tous les deux, en camion, direction les Alpes-Maritimes, mardi soir ou mercredi matin.