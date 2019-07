Landes : les communes peinent à trouver des secrétaires de mairies

Garein, France

Ce sont ceux qui travaillent dans l'ombre des maires de communes. Pourtant ils font presque tout. Les maires des petites communes des Landes sont en difficulté, ils peinent à trouver des secrétaires de mairies. En 2021, dans 2 ans, 21 secrétaires vont partir à la retraite, selon le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. Les maires cherchent à les remplacer, mais c'est très difficile de trouver des candidats : travail compliqué, compétences multiples exigées, petit salaire...

À Garein, par exemple, la secrétaire du maire est partie en congé maternité pour six mois. Le maire de la commune, Philippe Sartre, a du faire appel à une remplaçante venue de Bordeaux pour assurer son remplacement, car il n'a trouvé personne dans les Landes : "La secrétaire de mairie assure un certain nombres d'actes administratifs obligatoires. Elle s'occupe des états civils, des factures, des mandats de paiements, des comptes-rendus des conseils municipaux... Elle est le maillon indispensable entre le citoyen et l'administration."

Le maire de Garein, Philippe Sartre, a du faire appel à une remplaçante venue de Bordeaux © Radio France - Lou Bourdy

"Un métier prenant mais stimulant" - Christelle, secrétaire de mairie à Garein

Christelle a 53 ans, elle vient d'arriver de Bordeaux et travaille pour la première fois en tant que secrétaire de mairie : "Je suis arrivée il y a trois mois dans les Landes. Grâce à mon expérience professionnelle, j'ai des bases en comptabilité et en administration. Tous les jours, j'effectue des taches différentes. Je fais beaucoup de papiers obligatoires pour la mairie mais je réponds aussi aux questions des habitants. C'est un métier prenant mais stimulant." Quand cette Bordelaise d'adoption a entendu parler de ce remplacement, elle n'a pas hésité une seconde : "J'avais envie de vivre à la campagne, au calme. Ce métier me permet de vivre tout près de mon travail, et de ne jamais m'ennuyer."

Un métier méconnu

Si le métier est primordial au bon fonctionnement de la mairie, il est pourtant très difficile pour les maires de trouver des secrétaires. "On a les pires difficultés à recruter des secrétaires de maries, confie le maire Philippe Sartres. Très peu de candidatures, car le métier est méconnu. Et quand il y en a, elles manquent d'expériences. Alors bien sûr certains profils ont de l'expérience dans le secrétariat et la comptabilité d'entreprises, mais on a jamais de candidats issus du monde de la collectivité." Pour autre exemple, le maire de Tilh, Jean Darraspen, a du faire appel à un secrétaire venu de Gironde pour sa mairie, faute de "profil compétant" dans les Landes.

La secrétaire de la mairie de Garein assure aussi le fonctionnement du bureau de poste communal © Radio France - Lou Bourdy

Une formation proposée par le Centre de gestion des Landes

Un diplôme existe pourtant pour devenir secrétaire de mairie. Un diplôme créé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes : le Diplôme Universitaire des Métiers de l'Administration Générale territoriale. Une formation ouverte aux étudiants en bac + 2, aux agents territoriaux en poste et aux demandeurs d'emplois. Mais pour le maire de Garein, le seul diplôme ne suffit pas. "Ceux qui le possèdent sont aptes à travailler, mais ils manquent d'expériences. Ce métier s'apprend en pratiquant sur le terrain."