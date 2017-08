Landes : les deux macaques de Labenne capturés

En mai dernier, 163 macaques avaient été abattus à la Pinède des Singes, à Labenne. La plupart étaient infectés par un virus mortel pour l'homme. Les deux derniers animaux qui vivaient toujours en semi-liberté ont été capturés ce mardi.

L'histoire avait fait polémique il y a quelques mois dans les Landes. En mai dernier, 163 macaques avaient été abattus à la Pinède des Singes, à Labenne. La plupart étaient infectés par un virus mortel pour l'homme. Sans vaccination, l'herpes virus B tue dans 80% des cas en provoquant une inflammation du système nerveux. Les autorités se sont aperçues du problème sanitaire en janvier. Un an plus tôt, la préfecture avait pris un arrêté pour suspendre l'activité de la Pinède des Singes suits à de graves dysfonctionnements : les singes s'évadaient souvent et se reproduisaient sans que le gérant n'intervienne.

Depuis le mois de mai, deux macaques restaient toujours en semi-liberté. Ils ont été capturés ce mardi, annonce la préfecture des Landes dans un communiqué. "Conformément à la stratégie arrêté lors de la réunion du 12 juin 2017 et en accord avec la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture, les deux macaques ont pu être capturés et les prélèvements sérologiques effectués. Dans l'attente des résultats qui pourront prendre plusieurs mois, les deux premiers animaux continueront à être suivis par le gestionnaire du site."

"Ce n'est qu'à l'issue des résultats que seront étudiés les possibilités de prise en charge des deux macaques, conformément aux textes en vigueur et en collaboration avec l'organisme d'accueil et les associations déjà impliquées dans ce dossier."

Brigitte Bardot écrit au ministre de l'Agriculture

Ce mardi, Brigitte Bardot a écrit à Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture : "Pourquoi faudrait-il tuer ces animaux protégés par la CITES alors qu’ils peuvent être pris en charge dans des structures agréées sans contact direct avec le public ?" Selon la Fondation Brigitte Bardot, les deux macaques n'étaient plus depuis deux ans en contact direct avec leurs congénères. L'ex-actrice demande aux autorités de s'engager à "faciliter la prise en charge de ces macaques par des professionnels et non à organiser en catimini leur abattage pur et simple". La Fondation serait déjà intervenue ce lundi auprès de la Direction générale de l'alimentation et le 3 août auprès des parlementaires.