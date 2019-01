Landes: Les femmes gilets jaunes se mobilisent à Dax

Dax, Landes, France

Quelques 60 personnes ont participé ce dimanche après-midi 20 janvier à la marche des femmes gilets jaunes à Dax. C'était une première dans les Landes. Le départ était donné devant les arènes de la cité thermale pour une marche de 2 heures.

Première marche de femmes gilets jaunes dans les Landes © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Parmi ces manifestantes, il y avait Catherine pour qui c'était la journée des premières fois. Ce dimanche, cette Landaise de 55 ans a enfilé pour la première fois le gilet jaune. Et manifesté pour la première fois aussi. Une nécessité explique-t-elle. "Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère et je crois que c'est des gens comme moi. J'étais gilet jaune dans le cœur; maintenant je le porte."

Près de 60 femmes ont enfilé le gilets jaunes ce dimanche à Dax. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

" On n'écoute pas assez les femmes" regrette Laurence, à l'initiative de cette marche féminine. "On peut apporter le calme et la sagesse. Si on les mettait un peu plus en avant, peut-être qu'il y aurait moins de débordements."

On n'est pas des casseuses - Virginie

Virginie est venue avec ses 2 enfants, 2 petits garçons en jaune. Cette maman cumule 2 boulots. "C'est compliqué". Gilet jaune dans l'âme, la jeune femme constate que les femmes ont le sens de l'effort. "On est femme, épouse, mère. Il faut tenir le foyer. Donc on est comptable, lingère, économe. On est tout, en fait. C'est nous qui portons beaucoup de choses à bout de bras."