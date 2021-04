Landes : les fêtes de Soustons annulées cette année

Dax, Bayonne, Aire-sur-l'Adour, Saint-Sever, ou encore Pampelune... Maintenant, c'est au tour de Soustons. La mairie a annoncé ce vendredi 30 avril que les fêtes de cet été sont annulées, comme l'année dernière. La ville annonce toutefois réfléchir à de nombreuses propositions pour "animer nos rues et nos lieux de spectacles pour l’été 2021".

Annulées deux ans de suite

Au tout début du communiqué de presse, la mairie rappelle avec une certaine nostalgie le goût des fêtes de Soustons : "C’est une tradition. Chaque année, les premiers jours du mois d’Août sont l’occasion pour la population soustonnaise, pour les soustonnais expatriés de retour « chez eux », pour les vacanciers présents à cette époque sur notre territoire, et les inconditionnels de la culture festive du Sud-Ouest, de s’amuser, de danser, de chanter en bleu et blanc, parmi les siens et avec les autres, de célébrer dans une ambiance unique de fraternité, de convivialité, de proximité et d’amitié."

La mairie, comme l'année dernière, prend la décision d'annuler les fêtes cet été : "Cette année encore, à quelques semaines du début de l’été, et malgré l’espoir de l’échéancier prévisionnel fixé par le Président de la République, la situation sanitaire ne nous accorde encore que très peu de certitudes. Aussi, parce qu’elle a le devoir de ne pas transiger avec la protection de la santé de chacune et chacun d’entre vous, Mme Frédérique Charpenel, Maire de Soustons, en concertation avec les associations soustonnaises directement impactées par les animations estivales habituelles renonce officiellement à organiser les fêtes."

Des propositions pour cet été

Mais la commune de Soustons assure que de "nombreuses propositions vont venir animer nos rues et nos lieux de spectacles pour l’été 2021 dans le respect des gestes barrières". La mairie parle notamment du maintien des festivals habituels (Opéra des Landes et Festiv’Cornemuses), des spectacles équestres et taurins proposés aux arènes, des marchés diurnes et nocturnes et Soustons Plage l’été.

"De même, l’idée d’un week-end convivial avec animations devrait voir le jour, si les conditions sanitaires le permettent", après la rentrée scolaire de septembre, au moment du traditionnel « Forum des Associations ».