Landes : les infractions sur la route augmentent, la police intensifie les contrôles ce week-end

Les contrôles routiers s'intensifient dans les Landes pour le retour des vacances et avec l'arrivée des ponts de mai.

Département Landes, France

Les opérations de contrôles routiers sont renforcées tout le week-end dans les Landes ! Réponse de la police face aux mauvais chiffres du premier trimestre 2019. Le nombre d’infractions est en augmentation.

Les forces de l'ordre seront donc présentes pour rappeler les règles de sécurité aux conducteurs mais aussi pour les réprimer explique le Major Badet, du commissariat de police de Mont-de-Marsan : "La prévention c'est très important mais elle n'a pas d'intérêt si elle n'est pas suivie d'une répression. Notre rôle aujourd'hui sera de sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas les règles".

De nombreux excès de vitesse

La police comptabilise 850 infractions pour excès de vitesse depuis le début de l'année, soit 150 de plus qu'en 2018 à la même période. Aussi, 52 personnes ont été contrôlées avec un taux d'alcoolémie trop important au volant sur le secteur de la police contre 44 l'an passé. Ces chiffres ne prennent pas en compte les infractions liées à l'alcool relevées suite à des accidents.

La vitesse et l'alcool ne sont pas les seules causes de drames sur la route. L'usage du téléphone au volant est encore un véritable problème rappelle la police. Il entraîne un manque d'attention aussi bien dangereux pour les automobilistes que pour les deux roues et les piétons.

Les forces de l'ordre seront donc présentes sur des points sensibles ce dimanche, comme les carrefours dits "dangereux".