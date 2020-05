Landes : les interventions pour violences intrafamiliales en hausse de 30% pendant le confinement

Si la gendarmerie veut accélérer sur la prévention, c’est que les chiffre du confinement font froid dans le dos. Sur la zone gendarmerie de la côte Sud des Landes, depuis le 16 mars, les interventions des gendarmes sur des violences intrafamiliales ont augmenté de 30%. 244 interventions des gendarmes sur cette problématique en seulement deux mois de confinement.

Le lieutenant Sabrina Touchard, référente violences intrafamiliales à la gendarmerie des Landes. Copier

Distributions des contacts utiles en caisse

Ce mercredi matin, le personnel du magasin carrefour de Tarnos était réuni autour des représentants des gendarmes landais et des représentants des associations locales de défense des victimes de violences intrefamiliales.

Parmi les salariés, il y avait Françoise Lesca, une hôtesse d’accueil : "Ce qu'ils ont voulu faire passer comme message, c'est que par rapport au confinement, malheureusement, il y a eu de plus en plus de cas dans les familles de violences. Donc nous de notre côté, on va distribuer des petits papiers qu'on va donner en caisse. e pense que c'est une très bonne chose".

Sur ces prospectus, il y a le contact de l’Association Landaise d’Aide aux Victime (ADAVEM : 05 58 06 02 02) , celui de Centre Information des Droits de la Femme (CIDF : 05 58 46 41 43) , les numéros nationaux comme le 3919.

L’idée d’associer les supermarchés à ce dispositif de communication, c’est bien sûr de toucher le plus de monde possible. "Le but de l'opération, c'est vraiment qu'on nous aide à ce que les victimes puissent àvoir un point d'entrée, explique le lieutenant Sabrina Touchard, la référente violences intrafamiliales à la gendarmerie des Landes. "Pour les orienter, on leur a donné les contacts des associations, pour que les salariés ne soient pas démunis quand ils voient quelqu'un en détresse".

Faire face à quelqu'un en détresse, cette situation est arrivé pas plus tard qu’il y a 15 jours dans le magasin de Tarnos racontent le directeur Christophe Vié : "Il y a peu de temps, un pur hasard, on s'est adressé à une cliente qui était victime de coups, de violences conjugales. On l'a repéré physiquement, elle avait un coquard. Nous n'avions aucune idée, qui appeler, quoi faire. Mais au moins là, désormais, on a le nom de deux associations qui pourront franchement aider la prochaine fois, malheureusement, que cela se représentera".