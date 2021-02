Landes : Les marins-pêcheurs de Capbreton manifestent contre une nouvelle taxe

Cela fait deux mois qu'ils négocient contre la mise en place de cette nouvelle redevance, celle de trop. La communauté de communes de Maremne-Adour-Cote-Sud souhaite imposer aux marins-pêcheurs une nouvelle taxe : 3 € pour couvrir les frais d'entretien et de nettoyage de la Criée.

Ils font déjà le ménage gratuitement

La somme serait prélevée sur les ventes journalières de poissons. Une nouvelle taxe à laquelle s'opposent les pêcheurs. Ils rappellent que ce sont eux qui prennent en charge les étals de ventes ainsi que les factures d'eau et d'électricité du Hall. "En temps normal on aurait déjà dit non, mais après une première année Covid où la vente de poisson a été très dure, c'est complètement impossible. Et puis le ménage on le fait déjà quotidiennement sans rien demander !" appuie Patrick Courtiau représentant des pêcheurs. Les marins devraient être reçus par la communauté de communes à 14h.

Les gendarmes dépêchés sur place comptent eux trente manifestants.