Landes : les stations d'épuration, autres cibles des cyberattaques

Plus de 100 000 euros ont été investis à la station d'épuration de Jouanas, à Mont-de-Marsan, pour la prémunir des cyberattaques.

Dans un site comme celui-ci, impossible de faire sans informatique. La technologie est partout. La station d'épuration de Jouanas, à Mont-de-Marsan, dispose d'un vrai "PC sécurité". Pratique, mais c'est une nouvelle porte d'entrée, notamment pour les hackeurs. Sites industriels donc sensibles, les stations d'épuration doivent, au même titre que les hôpitaux par exemple, s'en prémunir. Ce mercredi 28 mars, Mont-de-Marsan, terre de cybersécurité, organise sa journée Mars@hack , événement qui permet de réunir les différents acteurs du secteur (agglomération, base aérienne, IUT). A cette occasion, focus sur Jouanas, où il a fallu investir plus de 100 000 euros pour se protéger de telles attaques.

Des conséquences désastreuses

Patrice Marboutin, le directeur du cycle de l'eau à l'agglomération montoise, connaît les conséquences d'une telle attaque par cœur : "Si nous sommes attaqués sur la partie assainissement, cela peut poser de gros problèmes environnementaux. Cela signifie des installations bloquées, les eaux usées partent donc à la rivière". Sans compter que le site gère aussi l'eau potable à Mont-de-Marsan. "Là, cela pourrait être encore plus compliqué. Si nous sommes bloqués et pas en mesure de produire de l'eau potable et de la mettre dans les réseaux, là cela met en grande difficulté une majorité de la population", ose à peine imaginer Patrice Marboutin. D'autant qu'après une cyberattaque, il faut souvent plusieurs semaines, si cela n'est plusieurs mois , pour s'en relever.

Pour éviter de tels scénarios, tout est donc mis en oeuvre. Logiciels, outils de protection, formations du personnel spécialisé etc. Jouanas travaille avec une entreprise montoise, experte dans la cybersécurité. "En cas de problème, il faut qu'elle puisse intervenir presque instantanément", confie le directeur du cycle de l'eau de l'agglo. Le directeur du site, Pierre Tanguy, insiste aussi sur tout un tas de petits gestes -ils peuvent paraître dérisoires à côtés des moyens évoqués précédemment -, et pourtant essentiels. "Des règles de bonne conduite que l'on ne répétera jamais assez. Toujours avoir une clé USB dont on est sûr de l'intégrité. Eviter de les brancher sur tel ou tel ordinateur, des comportements qui pourraient faciliter les cyberattaques" égraine Pierre Tanguy.

Les hackeurs pistent l'erreur humaine

Le directeur cite aussi l'exemple des mails. Car 85 % des attaques informatiques aboutissent après une erreur humaine. Cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe et tout peut basculer, être paralysé, en une fraction de seconde. Pour ce spécialiste de la cybersécurité, recruté par l'agglomération à la rentrée, il n'y a pas de protection miracle. Il faut impérativement être vigilant. "Il y a encore quelques mois ou années, les spams étaient facilement repérables : des logos baveux, des fautes d'orthographe, pas d'accent", décrit Pierre Canciani.

Sauf que les hackeurs ont évolué, les mails sont beaucoup mieux faits. Surtout, depuis quelques mois, avec l'avènement des intelligences artificielles et du traitement des bigdatas, ils peuvent maintenant cibler la personne. "Ils savent où elle fait ses courses, ce qu'elle a comme voiture, où elle habite, quelles sont ses habitudes, confirme l'expert. Vous ne recevrez plus un mail de la banque postale alors que vous n'y êtes pas. Vous allez recevoir un mail de votre banque". Dans un domaine qui évolue vite, il faut s'adapter en conséquence. "Ces trois dernières années, les attaques informatiques ont augmenté de 400 %", révèle Pierre Canciani.