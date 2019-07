Landes : les vacanciers conquis par la plage sans tabac de Capbreton

Capbreton, France

"Je viens ici pour ça, parce qu'il n'y a pas d'odeur." Allongées sur le sable, lunettes de soleil sur le nez, Lola et ses copines écoutent de la musique. Ici, loin des fumeurs, elles peuvent profiter de leur après-midi à la plage. "On est sur la plage, on sent l'odeur des vagues et du sel au lieu de sentir le tabac. Je trouve ça beaucoup mieux", raconte l'adolescente de 15 ans. "Surtout que les gens peuvent très bien aller fumer plus loin, dans le centre-ville. C'est à deux minutes", renchérit une de ses amies.

Sur la plage du Prévent, à Capbreton, la cigarette est interdite © Radio France - Justine Hagard

En 2016, la plage de Capbreton a reçu le label "Plage sans tabac". Une initiative de la ville de Capbreton, en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Quand je fumais, à l'époque, c'est vrai que je mettais le mégot dans le sable.

Les fumeurs aussi soutiennent cette démarche, comme Rodolphe, venu profiter du soleil avec son fils : "Le fumeur que je suis trouve que c'est une excellente initiative", explique-t-il. Avant d'ajouter : "Moi, quand je fume dans la nature, je mets mes mégots dans un sac plastique. Mais je suis conscient que tout le monde n'est pas respectueux." En effet, ce genre de réflexe n'a pas toujours été la norme. "Quand je fumais, à l'époque, c'est vrai que je mettais le mégot dans le sable, admet Gérard, un retraité qui a arrêté de fumer il y a trois ans. Mais on évolue."

Montrer l'exemple aux enfants

La majorité des vacanciers soutient cette initiative pour des raisons écologiques. Mais pour Odine Battard, chargée de prévention à la Ligue contre le cancer des Landes, il s'agit aussi de créer un environnement sain pour les enfants : "L'idée est de réduire le tabagisme passif, mais aussi de montrer l'exemple. On sait qu'un parent fumeur ou ex-fumeur a trois fois plus de risques de voir son enfant allumer une cigarette à 11 ans. C'est donc important de montrer les bons gestes", précise-t-elle.

L'interdiction de fumer est précisée par un panneau situé à l'entrée de la plage © Radio France - Justine Hagard

Chaque année, en France, 73 000 personnes décèdent à cause du tabac, dont 45 000 par cancer, d'après la Ligue contre le cancer. L'association a permis la labellisation de plus de 60 plages sans tabac dans toute la France.