Landes: Moliets-et-Maâ devient l'une des premières stations connectées d'Aquitaine

Le village de Moliets-et-Maâ va devenir l'une des premières stations connectées en Aquitaine. Tout d'abord, elle va mettre en place du wifi gratuit dans toute la station et un système de paiement sans contact avec un bracelet pour les commerçants du village.

Que ce soit sur la plage, le bord de mer ou le centre du village, vous allez pouvoir naviguer sur le web en très haut débit dans toute la station de Moliets-et-Maâ. Des bornes vont être installées ainsi que des antennes relais. Au total, l'installation du Wifi gratuit va coûter 23 000 euros. Moliets va être l'une des premières communes d'Aquitaine connectées. Selon la mairie, que vous soyez 500 ou 8 000 sur le réseau, la connexion sera la même pour tous. Il faut attendre encore une dizaine de jours avant de naviguer sur le web à la plage et aux bords de mer. Sur la place de la Bastide, l'internet pour tous arrivera à la mi-juillet.

Selon Aline Marchand, maire de Moliets et Maâ, " Il faut savoir se démarquer pour être attractif, tout le monde utilise internet, les réseaux sociaux, il faut répondre à cette demande. (..) Le tourisme d'affaire est aussi concerné, aujourd'hui, les clients demandent une connexion importante" . A terme, l'objectif est d'attirer le maximum d'entreprise pour qu'elles viennent faire des conventions ou des séminaires.

Terminé les problèmes de portefeuilles dans le sable

En plus du wifi, Moliets va développer un système de paiement sans contact. Le but c'est de charger un bracelet étanche sur des bornes, on met la somme que l'on veut et on paye dans la majorité des commerces de Moliets ( environ 70 % des commerces). D'une part, ça évite de prendre son porte-monnaie à la plage et d'autre part, on paye rapidement et en toute sécurité. La mairie va laisser le wifi gratuit au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint.