Landes : nouvelle opération de démoustication à Mont-de-Marsan et Escalans

C'est une scène dont on commence à avoir l'habitude dans les Landes. Après Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont en juillet, Capbreton et Hossegor en août, troisième opération de démoustication depuis le début de l'été. Une personne contaminée par dengue à l'étranger a fréquenté plusieurs secteurs à Mont-de-Marsan et Escalans, début septembre.

L'enquête réalisée par Altopictus, entreprise qui intervient pour le compte du Département, sur les lieux concernés par son passage a permis d'établir la présence du moustique tigre, potentiellement vecteur de la dengue, sur des secteurs de Mont-de-Marsan et Escalans. Pour éviter tout risque de propagation du virus, dans l'hypothèse où ils auraient été contaminés en piquant cette cette personne, une opération de démoustication est donc programmée dans la nuit du mardi 17 septembre au mercredi 18 septembre, entre 22h30 et 5h.

Cinq secteurs concernés

Le traitement insecticide va concerner cinq secteurs sur Mont-de-Marsan et Escalans

Mont-de-Marsan : Hôpital Layné, place Saint-Louis, avenue du Houga et quartier Chourié

: Hôpital Layné, place Saint-Louis, avenue du Houga et quartier Chourié Escalans : Bourg, secteur de l'église

L'équipe d'Altopictus procédera à une pulvérisation depuis la voie publique. Si besoin, des traitements plus ciblés seront effectués à pied.