Landes : nouvelles suppressions de postes dans les centres des Finances Publiques en 2021

Solidaires Finances Publiques alerte contribuables et élus sur le "plan social" qui frappe les services des Finances Publiques dans les Landes. Selon le syndicat, Bercy compte supprimer huit nouveaux emplois dans les Landes en 2021 alors que 170 emplois ont déjà disparu en 20 ans.

"Il faut arrêter l’hémorragie". Solidaires Finances Publiques dénonce de nouvelles suppressions d’emplois dans les Landes. Le syndicat assure que huit emplois seront détruits en 2021 dans les Centres des Impôts du département à Mont-de-Marsan, Dax, Sabres, Roquefort et Peyrehorade. Il parle de véritable "plan social" : 170 postes supprimés dans les Landes depuis 2000. Solidaires Finances publiques dénonce une dégradation du service public de proximité pour les contribuables et des conditions de travail dégradées pour les agents. Le syndicat demande l’arrêt des suppressions d’emploi, qui sont autant d'agents en moins pour lutter contre la fraude fiscale, et l’ajournement des fermetures de toute les trésoreries de proximité landaises prévues, selon le syndicat, d’ici 2024.

Le syndicat Solidaires Finances Publiques dénonce une destruction programmée du réseau landais des Finances Publiques tel qu’on le connait aujourd’hui Copier

Solidaires Finances Publiques explique que l’arrivée prévue à Dax et Mont de Marsan, en 2023 et 2024, de 90 fonctionnaires, grâce à la délocalisation de services autrefois basée à Paris ou dans de grosses métropoles en province, ne va rien changer à la situation départementale. Ces agents mutés ne travailleront pas sur des missions départementales mais sur les missions qu’ils effectuaient avant depuis les Landes en télétravail explique le syndicat.

Localisation des huit emplois supprimés en 2021

Solidaires Finances Publiques assure que le gouvernement prévoit de supprimer cinq postes de contrôleurs et trois postes d'agents en 2021 dans les Landes :