Landes : "On n'est pas les couteaux suisses de l'Éducation nationale", grève des AESH à Mont-de-Marsan

12h30, le rendez-vous de la mobilisation n'a pas été choisie au hasard mardi 13 juin. Il permet à tous ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, tous ces AESH de crier leur colère sans perdre une demi-journée de travail. "Avec la moitié d'un SMIC, c'est impossible de faire grève", explique Sébastien Cazaubon, AESH au collège de Labouheyre. Sans eux, pas d'inclusion scolaire, ce que prône pourtant le gouvernement. Leurs conditions de travail sont précaires et leur statut loin d'être reconnu.

Dans les Landes, la manifestation ressemble davantage à un pique-nique "revendicatif" devant l'Inspection d'académie de Mont-de-Marsan.

Un vrai statut et un salaire décent

"On m'a promis un CDI après trois ans d'ancienneté, moins de précarité certes mais ça ne signifie pas de l'argent supplémentaire", raconte Sébastien Cazaubon , AESH depuis 2019. À la faible rémunération, s'ajoute le statut particulièrement précaire : temps partiel imposé, statut contractuel et peu de perspectives d'évolution. Ils ne sont pas fonctionnaires de l'Éducation nationale.

Pourtant, les besoins sont là. "Il y a de plus en plus de demande d'accompagnement d'enfants en situation de handicap, et un nombre trop faible de personnels", constate l'AESH au collège de Labouheyre.

Sans eux, pas d'inclusion scolaire

"100% d'inclusion scolaire, c'est ce que prône le gouvernement sans nous donner des moyens financiers supplémentaires", regrette Sébastien Cazaubon. Tout comme Lysiane Hugonin, AESH et représentante du SNuipp-FSU 40.

Les AESH dénoncent le projet de fusion entre leur métier et les assistants d’éducation (AED), autrement appelés les surveillants ou les pions, à l’horizon 2027, avec la création du métier d’accompagnant à la réussite éducative. "On se tire une balle dans le pied", souligne la syndiquée landaise, qui craint que sa profession ne disparaisse.

Sans parler de la réforme des retraites, et la perspective d'être plongé encore plus dans la pauvreté. "Comment vais-je courir avec un déambulateur derrière un élève qui s'échappe ?", craint Lysiane Hugonin, AESH à Saint-Paul-Lès-Dax.