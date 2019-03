Landes : Opération de relevage et d'évacuation réussie pour les deux wagons d'ammoniac

Le premier wagon d'ammoniac a été évacué par une locomotive de la SNCF, ce mardi matin vers 8h30, en direction de la gare de Laluque. Le second wagon, qui avait déraillé, vendredi dernier, a été relevé sans incident et est évacué, lui aussi, en direction de la gare de Laluque.

C'est une opération délicate qui a été réussie ce mardi matin à Bégaar. Le premier wagon d'ammoniac, déjà sur les rails a été tiré, sans difficulté, par une locomotive de la SNCF vers 8h30.

Les pompiers se sont mobilisés très tôt ce mardi matin pour le début des opérations de relevage et d'évacuation - Jean-Pierre Poussard

Pour la seconde citerne, la situation était plus compliquée. Il a fallu remettre le wagon sur les rails et réparer les roues abîmées. C'est vers 9h25 que les techniciens spécialisés ont lancé l'opération, qui a réussie quelques minutes plus tard. La locomotive de la SNCF a tiré le second wagon vers 10h15, direction la gare de Laluque.

Les roues du second wagon d'ammoniac ont dû être réparées avant d'être remises sur les rails. - Jean-Pierre Poussard

Le plan d'évacuation et de confinement est levé pour les habitants

Grâce au succès de l'opération d'évacuation des deux wagons, les habitants qui ont dû quitter leur maison tôt ce mardi matin, peuvent rentrer chez eux selon Jean-Pierre Poussard, maire de Bégaar. Une dizaine de personnes étaient aussi confinées, elles aussi, peuvent à nouveau sortir.

D'après le maire de la commune, La départementale 380 à Bégaar, en direction de Rion-des-Landes a été rouverte à la circulation.