Landes : plus de 300 personnes manifestent de nouveau leur soutien aux agents de Pouillon

Plus de 300 personnes, 350 selon les forces de l'ordre, ont de nouveau manifesté leur soutien aux agents de la communes de Pouillon ce dimanche 29 janvier 2023. C'est la deuxième fois qu'une manifestation est organisée dans cette commune d'environ 3.000 habitants près de Dax. En décembre la quasi-totalité des agents ont exercé leur droit de retrait, dénonçant un quotidien fait d'insultes et de propos dénigrants de la part du maire et d'élus de la majorité. En fin de semaine des élus de la majorité ont notifié aux agents des retenues sur salaire suite à leur mouvement de droit de retrait du mois décembre.

Une décision jugée "injuste" et "proprement scandaleuse"

Une décision qui ne manque pas de faire grincer des dents les habitants présents ce dimanche pour soutenir les agents.

C'est le cas de Florence arrivée il y a un peu plus de cinq ans dans la commune. Les élus de la majorité estiment ne pas être légitimes pour juger de la légalité du droit de retrait. Un argument qui ne passe pas chez cette habitante "Le droit de retrait n'était pas justifiable ? On va peut-être se poser la question de savoir si dans cette commune tout ce qui a été fait était justifiable ? On peut retourner la question" confie celle pour qui, dans le contexte d'inflation actuelle, la décision est encore plus injuste. Elle est même "proprement scandaleuse" pour Isabelle, elle aussi habitante de Pouillon :

"je pense qu'il y avait des moyens d'ouvrir une solution à ce conflit en payant les agents, en tendant la main aux agents, et ça n'a pas été fait" regrette-t-elle avant d'ajouter "C'est dommage parce que là, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge !"

Le comité de soutien aux agents de Pouillon a pris la parole, très symboliquement, devant la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, face à la mairie. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"Liberté, égalité, fraternité ... EXEMPLARITÉ"

Dans la foule présente ce dimanche, il y aussi beaucoup d'habitants qui pointent du doigt l'attitude des élus qui disent ne pas être légitimes à évaluer la légalité du droit de retrait exercé en décembre, mais qui lors du conseil municipal de décembre ont toutefois reconnu qu'un malaise existait chez certains agents.

Sur la pancarte de Françoise on peut lire "liberté, égalité, fraternité, EXEMPLARITÉ". © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Françoise est venue avec sa pancarte recto-verso. Sur un côté on peut lire "Retrait(e) pour les élus !!", de l'autre : "liberté, égalité, fraternité, EXEMPLARITE". "Si les élus ne sont pas prêts à respecter ces valeurs c'est qu'ils ne sont pas dignes de leur fonction" estime-t-elle. Elle conclut : "je laisse les élus avec leur conscience si ils en ont encore une !"

Un peu plus loin Christian, lui, s'agace du manque de courage : "ce que je trouve inadmissible c'est que parmi les élus, il y en a aucun qui se met contre. On peut être élu mais on peut ne pas être d'accord".

Cagnotte, livre d'or et pétition

Devant la mairie une table est installée, elle permet de récolter des dons. La cagnotte va permettre aux agents de financer leurs frais de justice .Cette cagnotte a déjà permis de récolter plus de 5.800 euros selon le comité de soutien aux agents. Parmi les donateurs il y a Nadine, venue d'une commune voisine. "Il faut que les agents municipaux arrivent à se faire entendre et pour ce faire ils doivent saisir la justice. Et il est normal que la population, à l'intérieur et à l'extérieur de la commune, puisse participer pour les aider à se faire entendre" explique-t-elle.

Les habitants étaient invités à laisser un mot de soutien aux agents de Pouillon dans un livre d'or ce dimanche 29 janvier 2023. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En plus d'un don, Martine a aussi signé le livre d'Or : "j'ai laissé un message en insistant sur l'idée que les agents municipaux doivent être respectés et écoutés ! Et puis j'ai aussi signé la pétition" confie, déterminée, cette habitante.

Une pétition qui a récolté environ 700 signatures dans sa version papier, 900 dans sa version numérique selon le comité de soutien. Elle sera remise mercredi prochain à la Sous-préfecture de Dax. Le comité y sera reçu à 10 heures.

De son côté l'avocat des agents confirme que chacune des retenues sur salaires sera soumise à un recours au tribunal administratif pour excès de pouvoir auquel sera joint un référé suspension. Contacté**, Gilles Lahitte, le premier adjoint de Pouillon, estime sa majorité n'a pas les moyens de savoir si le droit de retrait de chaque agent était justifié, que c'est au tribunal de trancher,** et que le cas échéant, comme le veut la loi, si le droit de retrait est jugé réglementaire, l'argent sera rendu aux agents.