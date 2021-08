Landes : plus de 350 manifestants anti pass sanitaire dans les rues

Pour ce quatrième samedi de mobilisation, plus de 350 personnes ont manifesté dans les Landes contre la mise en place du pass sanitaire, validée par le Conseil constitutionnel. Ils étaient plus de 200 à Mont-de-Marsan et environ 150 à Dax.

Pour ce quatrième samedi de mobilisation, plus de 350 personnes ont manifesté dans les Landes contre la mise en place du pass sanitaire, validée par le Conseil constitutionnel. En effet, déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs, l'extension du pass sanitaire est notamment prévue le 9 août dans les cafés-restaurants, avions, trains, ainsi que dans les établissements médicaux. Opposés à cette mise en place, plus de 200 manifestants se sont retrouvés à Mont-de-Marsan, et 150 personnes environ dans les rues de Dax.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Mont-de-Marsan, les manifestants se sont retrouvés à 10h place Saint-Roch. Ils ont ensuite marché jusqu'à la préfecture des Landes, où ils ont chanté la Marseillaise. Le cortège, réuni pour le quatrième samedi de suite, est ensuite passé place Jean-Jaurès, avant de terminer son parcours à nouveau Place Saint-Roch. Selon les manifestants, ils étaient 227 très précisément, et 220 environ selon les forces de l'ordre. A Dax, environ 150 personnes ont manifesté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Samedi dernier, le 31 juillet, lors du troisième week-end de mobilisation, ils étaient 130 manifestants à Mont-de-Marsan et une soixantaine à Dax. Près de 172 manifestations sont prévues ce samedi en France contre le pass sanitaire.