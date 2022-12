Landes : plus de 400 armes déposées en une semaine à l'armodrome de Dax

La commandante de gendarmerie Bénédicte Pontiès et le sous-préfet de Dax Thierry Baron à l'armodrome de Dax.

C'est une première dans les Landes. Armes de guerres, fusils de chasse ou encore armes blanches, entre le 25 novembre et le 2 décembre, l’armodrome de Dax a récupéré les armes non enregistrées des Landais. Une opération mise en place par le ministère de l'Intérieur qui a permis de récupérer plus de 400 armes dans le département en une semaine.

ⓘ Publicité

Un succès surprenant

Une réussite qui étonne les gendarmes chargés d'accueillir les personnes venues déposer leurs armes tout comme Thierry Baron, le sous-préfet de Dax "C'était difficile de se projeter, nous n'avions pas de point de repère puisque c'est la première fois qu'une telle opération a lieu. Malgré ça, on est très surpris du nombre d'armes qui ont été déposées mais ça montre que l'opération est un vrai succès", explique-t-il.

Des gendarmes supplémentaires mobilisés

Face aux très nombreux dépôts d'armes à l'armodrome, les gendarmes qui se sont occupés d'accueillir les personnes pour déposer leurs armes ont été vite débordés. "Il y a beaucoup d'usagers qui ont dû attendre plusieurs minutes voire plusieurs heures pour pouvoir apporter leurs armes aux gendarmes. J'ai dû doubler les postes à l'armodrome pour qu'ils attendent le moins possible", raconte la commandante Pontiès qui était chargée de l'opération.

Les armes récupérées par les gendarmes seront ensuite envoyées dans un centre de stockage à Mont-de-Marsan avant d’être détruites.