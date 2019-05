Landes : près de 700 personnes défilent à Dax pour le 1er mai

Dax, France

Près de 700 personnes ont manifesté dans les rues de Dax ce mercredi pour le traditionnel défilé du 1er mai. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, à l'appel de l'intersyndicale des Landes CGT, FO, FSU, Unsa, CFDT et Solidaires. Mais dans le cortège, il n'y avait pas que des drapeaux et des bannières des syndicats. Il y avait aussi quelques partis politiques, des retraités, des profs, des militants environnementaux, mais surtout, beaucoup de gilets jaunes.

"Qu'on soit gilet jaune, ou qu'on soit syndicaliste, c'est pareil. On est tous devant les mêmes problèmes, la précarité ça concerne tout le monde, quelle que soit la couleur du gilet", assure ainsi Dan. Ce délégué de la CGT défilait avec un gilet jaune, assorti d'un macaron rouge de son syndicat sur la poitrine. "Que cela soit les gilets jaunes, syndicalistes, la CGT, ce que vous voulez... On ne lâchera rien", martèle-t-il.

Son syndicat avait pourtant demandé aux gilets jaunes de rester à l'arrière de la manifestation, car si "on a des revendications communes, on a aussi des revendications qui peuvent parfois s'opposer", avait expliqué le secrétaire départemental de la CGT dans les Landes, Frédéric Boudigues.

Mieux vaut tard que jamais

La consigne n'a pas été respectée. Un cortège mélangé et solidaire a donc défilé, ce qui a réjoui Laura. Elle manifeste tous les samedis avec les gilets jaunes. "Enfin on se rassemble, _enfin on laisse tomber les couleurs_, la politique, et enfin tout le monde se dit qu'il faut descendre dans la rue et qu'il va falloir faire quelque chose", se félicite-t-elle.

Un gilet jaune manifeste à Dax pour le défilé du 1er mai. © Radio France - Fanette Hourt

Un avis partagé par la plupart des manifestants, même si certains regrettent que les syndicats ne se mélangent qu'aujourd'hui aux gilets jaunes.

S'ils avaient été dehors avec nous dès le début, peut-être que les choses auraient avancé un peu plus vite" - Cathy, gilet jaune.

"Je pense qu'ils avaient tous un peu peur de se mouiller. Et là, _ils nous ont un peu rejoint par obligation_, parce qu'ils savent que ça peut finir en queue de banane, alors il va falloir que ça se bouge", s'agace ainsi Cathy. Cette retraitée manifeste tous les samedis depuis novembre, et elle assure qu'elle continuera à se mobiliser toutes les semaines, avec ou sans les syndicats.