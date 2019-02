Landes : plusieurs rassemblements contre l'antisémitisme prévus ce mardi

Parce que "l'antisémitisme est l'affaire de la Nation toute entière", partis politiques et associations appellent à se mobiliser ce mardi partout en France. Dans les Landes, des rassemblements sont notamment prévus à Mont-de-Marsan et Tarnos.

Landes, France

Après une série noire d'actes antisémites ces derniers jours, comme ces portraits de Simone Veil affublés d'une croix gammée à Paris, ou les violentes insultes subies par le philosophe Alain Finkielkraut, partis politiques et associations appellent les citoyens à se mobiliser ce mardi contre l'antisémitisme, partout en France.

Dans les Landes, un rassemblement est prévu à Mont-de-Marsan au parc Jean Rameau, à 19h, devant le mémorial des enfants juifs déportés. A Tarnos, il se tiendra à 18h30 devant la mairie. A Dax, la Ville va planter un arbre à 17h, dans le parc de la mairie, pour symboliser son "attachement aux principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen".

Une collégienne prend Simone Veil pour une factrice

Le MRAP, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, participera à la mobilisation à Mont-de-Marsan. Cette association, fondée en 1949 par des résistants et par un rescapé des camps, passe beaucoup de temps dans les établissements scolaires. Le MRAP 40 dresse un constat inquiétant : beaucoup de collégiens ignorent tout de la Shoah et de l'antisémitisme.

"Récemment, on s'est déplacé dans un collège du département. Quand on a évoqué le restaurant parisien tagué, ou les boîtes aux lettres à l'effigie de Simone Veil défigurées par une croix gammée, la plupart des élèves de 5ème n'étaient pas du tout au courant", regrette Valérie El Bakkali, présidente du MRAP dans les Landes. "Il y a même une élève qui croyait que Simone Veil travaillait à La Poste...Elle ne connaissait pas son parcours, l'épreuve terrible des camps de la mort...Le mot antisémitisme, elle était incapable de le définir, et c'est le cas de la majorité des collégiens", poursuit Valérie El Bakkali.

Une ignorance due à une histoire qui semble trop lointaine dans le temps et dans l'espace d'après la présidente du MRAP 40. "L'antisémitisme, ça ne fait pas partie des préoccupations des collégiens, et ce n'est plus un combat pour bon nombre de leurs parents quadragénaires", analyse Valérie El Bakkali.

Les adolescents face aux théories du complot

Le MRAP 40, qui a réalisé un millier d'interventions auprès de collégiens et de lycéens dans les Landes en 2018, souligne que les propos antisémites sont très isolés chez les collégiens. Ce qui inquiète l'association, en revanche, c'est la force d'attraction du complotisme pour les adolescents, relayé sur les réseaux sociaux.

"On le ressent davantage dans les lycées, mais les collégiens y sont sensibles aussi. Ils sont friands de ça, ils voient du complot partout. Alors, il faut faire très attention", met en garde Valérie El Bakkali. "Je crois que c'est le combat le plus difficile qui nous attend, faire en sorte que le négationnisme ne s'installe pas dans la tête des collégiens. Ce sont des éponges, une fois qu'ils croient à quelque chose, c'est quasi mission impossible d'en débattre avec eux", conclut la présidente du MRAP 40.

En 2018, les actes antisémites ont bondi de 74% en France, d'après un décompte du ministère de l'Intérieur.