Landes : Pontonx-sur-l'Adour transforme son carnaval en concours de costumes

"On tenait à maintenir ce lien entre les Pontois, qu'on essaie de partager ce moment malgré l'annulation du défilé. " explique Francine Coudroy, adjointe en charge de la vie associative et présidente de la Régie des fêtes de Pontonx.

Alors ils ont transposé l’événement sur le web. La parade déguisée, les Pontoises et Pontois vont la vivre dans leur plus belle parure, mais chez eux. Ils sont invités à se travestir, comme à leurs habitudes pour le carnaval, mais plutôt que de descendre dans la rue pour parader, ils devront prendre la pause et partager le cliché sur le site de la ville.

Les participants seront répartis entre deux catégories : les enfants de moins de 16 ans et les familles (duos ou plus) et pourront participer du 22 au 28 février. Le public votera en ligne du 3 au 10 mars. Les vainqueurs de chaque catégorie seront annoncés le samedi 12 mars.