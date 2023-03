Landes : pour accéder à la déchetterie de Sanguinet, il faudra enregistrer votre plaque d'immatriculation

Il faudra désormais montrer patte blanche pour entrer dans la déchetterie de Sanguinet, cette commune landaise à la frontière avec la Gironde. À partir du 27 mars prochain, il y aura un lecteur de plaques d'immatriculation, qui ouvrira automatiquement la barrière aux véhicules autorisés.

Cela va non seulement simplifier le travail de l'agent qui est sur place, mais cela permettra aussi de mieux contrôler les allers et venues. "On accueille de plus en plus de déchets dans les déchetteries", explique ainsi Yoann Brun, responsable des services techniques du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born. "Le nombre de déchets accueillis évolue presque tous les ans et cela devient très difficile pour une seule personne sur un site comme Sanguinet, de tout gérer."

Contrôler l'accès

Ce système de contrôle de plaques permettra donc "une meilleure fluidité au niveau de l'accueil et la possibilité, par exemple, de bloquer les gens à l'entrée, mais aussi de réglementer l'accès à ces déchetteries", ajoute Yoann Brun. "On a parfois des soucis avec des gens qui ne devraient pas accéder aux déchetteries et qu'on ne peut pas identifier. C'est le cas pour quelques personnes qui viennent du département voisin. On a par exemple des artisans qui essaient de frauder, alors qu'ils n'ont pas le droit de venir déposer leurs déchets, car ils ne payent pas de redevance, et c'est très difficile de les identifier", décrit le responsable des services techniques du Sivom.

Pour s’enregistrer, les usagers doivent remplir un formulaire disponible en déchetterie, ou à télécharger sur le site du Sivom , accompagné de pièces justificatives (carte grise et la redevance d'ordures ménagères). Il faut compter une quinzaine de jours, le temps de l'enregistrement.