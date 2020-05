Landes : on pourra poser les serviettes et planter les parasols sur les plages à partir de mardi

Fini le concept baroque de "plage dynamique" dans les Landes, mis en place depuis le 16 mai. Désormais, à partir du mardi 2 juin, il sera à nouveau possible de rester statique sur les plages du département, annonce ce vendredi la préfète des Landes. Toutes les activités vont pouvoir reprendre, et il sera donc possible de poser les serviettes sur le sable et de planter les parasols.

Depuis le 16 mai, à la sortie du déconfinement, les plages étaient redevenues accessibles dans les Landes, après presque deux mois d'interdiction d'accès. Mais seules des activités dynamiques étaient autorisées : ballade ou baignade par exemple. Rester sur une serviette pour y bronzer était interdit.

Cette interdiction va donc être levée à partir de mardi, même si les règles de distance entre personnes devront tout de même être respectées. "La configuration des plages landaises est telle qu'il n'y aura pas de problème à respecter les distanciations physiques", estime la préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer.