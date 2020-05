Landes : première manifestation post confinement pour l'hôpital à Dax ce lundi

Quel avenir pour l'hôpital public ? La crise sanitaire du Covid-19 a mis en lumière le manque de moyens que dénonce depuis plusieurs mois les syndicats hospitaliers. Les discussions dans le cadre du "Ségur de la Santé" débutent ce lundi, sous la houlette de l'ancienne secrétaire générale de la CFDT Nicole Notat. Ces discussions réuniront "tous les acteurs de la santé" a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Et c'est aussi ce lundi que Force Ouvrière a prévu de manifester devant l'hôpital de Dax. Un rassemblement en respectant les mesures barrières, entre 12h et 14h. C'est la première manifestation dans les Landes pour la défense de l'hôpital depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.

Alors même que le ministre de la Santé annonce que les discussions porteront sur les questions de rémunération et du temps de travail, ce sont les aussi les principales revendications à Dax. La revalorisation des salaires et des carrières pour rendre les métiers de l'hôpital attractifs résume Virginia Houdayer, la secrétaire générale FO de l'hôpital de Dax : "C'est une catastrophe. Notre direction peine à garder des agents, mais les conditions de travail et les rémunérations sont tellement désastreuses. Il y a un manque d'attractivité, ça en est déprimant."

Du manque de personnel, découle des difficultés d'organisation de travail et de gestion des plannings. "Pour pallier l'absentéisme, le travail en 12h se généralise, les repos sont à géométrie variable, les heures supplémentaires s'accumulent et des agents à temps partiel sont contraints de travailler à temps plein", résume Virginia Houdayer.

La représentante syndicale constate le départ des agents vers le privé, "tout le monde quitte l'hôpital aujourd'hui, et les médecins c'est pareil ! Ils ne veulent pas être payés comme des ministres. Ce qu'on veut, pour qu'il y ait une attractivité, que les soignants, les administratifs, tous les corps de métiers qui font le milieu hospitalier, soient payés à leur juste valeur".