A Saint Vincent de Tyrosse, la communauté de commune MACS avec son escale numérique, a décidé de former des personnes âgées à la visio, suite au premier confinement. Un atelier qui va beaucoup leur servir, avec le reconfinement annoncé en France.

Reconfinement : des retraités landais apprennent à utiliser WhatsApp et la visio

Les appels Visio, c'était le tube du confinement. Lors des semaines d'enfermement, les familles avaient pris l'habitude de s'appeler... Un reflex parfois un peu compliqué à acquérir pour les personnes âgées. Ces appels Visio sont toujours d'actualité pour rester en contact avec ses proches, alors que le reconfinement commence en France.

Un atelier dédié aux personnes âgées

A Saint-Vincent de Tyrosse, dans le cadre de la semaine bleue (la semaine nationale des retraités et des personnes âgées), la communauté de commune MACS avec son escale numérique, a décidé de former des personnes âgées à la Visio et aux outils informatiques comme WhatsApp.

Formation de septuagénaires et d'octogénaires à WhatsApp Copier

Un atelier réalisé avant l'annonce du reconfinement, mais toujours d'actualité :