Landes : sept associations unies pour exiger une qualité de l'eau du robinet irréprochable

Sept associations de consommateurs s'unissent pour réclamer une eau du robinet d'une qualité irréprochable dans les Landes. Même si elle ne présente aucun danger pour la santé selon l'Agence Régionale de Santé, l'eau du robinet est moins bonne que la moyenne nationale assure l'UFC Que choisir.

Sept associations de consommateurs des Landes tirent la sonnette d'alarme : l'eau du robinet n'est pas d'une qualité irréprochable sur l'ensemble du département. Selon ces associations, les ressources en eau dans le département sont de plus en plus polluées par les pesticides, les nitrates, les métaux lourds et les polluants organiques.

L'eau du robinet ne présente aucun danger pour la santé dans les Landes selon l'Agence Régionale de Santé. La qualité de l'eau du robinet est pourtant moins bonne que la moyenne nationale assure l'UFC Que choisir à cause de la présence de pesticides liées à l'activité agricole. L'association a épluché les analyses sanitaires effectués pour l'Agence régionale de santé entre 2014 et 2016.

Nous ne devrions ne devrait pas trouver plus de 0,1 microgramme de pesticides par litre d'eau mais ce taux qu'on appelle la norme pesticide est dépassée dans 134 communes landaises, soit plus d'une commune landaise sur trois. Ces quantités de pesticides restent infimes, sans effet néfaste sur la santé affirme l'Agence Régionale de Santé.

L'Agence Régionale de Santé explique que la norme importante pour la population est la « valeur maximale » : le seuil au-delà duquel, une consommation pourrait avoir un effet néfaste pour la santé. Pour les pesticides, et plus précisément dans les Landes, les composés issus de la dégradation de l’alachlore et le métachlore, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement et du travail (ANSES) a défini respectivement des valeurs maximales sanitaires de 50 et 510 µg/L.

Les concentrations maximales mesurées dans les eaux potables des Landes sont inférieures à 3 µg/L et se situent donc très en-deçà de ces valeurs selon l'ARS. Les quantités de pesticides relevées dans les eaux distribuées dans les Landes sont suffisamment infimes pour ne pas justifier de restriction de consommation pour des motifs sanitaires explique l'Agence Régionale de Santé.

"Le poison à dose homéopathique pendant des années, ça peut faire des dégâts" Jean-Pierre Dumartin président de l'Indecosa CGT 40

Les sept associations landaises engagées dans ce combat pour la qualité de l'eau dans les Landes mettent en cause les pesticides utilisées par les agriculteurs pour leurs cultures et les industriels qui les produisent.

Malgré les propos rassurants de l'Agence Régionale de Santé, le président de l'Indecosa CGT dans les Landes, Jean-Pierre Dumartin craint les effets de la présence des pesticides dans l'eau du robinet dans 134 communes landaises.

"Il faut arrêter la course à l'échalote avec les pesticides et les produits chimiques, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu" explique Jean-Pierre Dumartin à France Bleu Gascogne. Il fait le parallèle avec le scandale de l'amiante en France.

Les pollueurs doivent être les payeurs

Les associations demandent que ceux qui polluent l'eau payent. En attendant l'action des pouvoirs publics à ce sujet, ellels demandent aussi que l'Agence de l'Eau Adour-Garonne finance les structures nécessaires pour dépolluer l'eau polluée. Les distributeurs doivent procéder à des traitements de plus en plus coûteux, ce qui fait augmenter le prix de l’eau expliquent ces associations.

Les sept associations de consommateurs (UFC Que choisir, Indecosa CGT, CNL, Afoc, Csf, Adeic et Familles Rurales) demandent au préfet des Landes d'agrandir le périmètre de sécurité autour des sites de captage d'eau. Ils craignent que l'eau qui est saine aujourd'hui sur plusieurs captages soit polluée demain.

Ces sept associations ont lancé une pétition sur change.org intitulée "l'eau du robinet se doit d'être potable et saine dans les communes des Landes". Cette pétition a déjà recueilli plus de 1600 signatures.

Ces sept associations de consommateurs ont aussi déployé une banderole sur les grilles de la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan mercredi à l'occasion de la journée mondiale de l'eau.