Après la pluie et les inondations, le beau temps arrive enfin dans les Landes. Ce lundi 15 février, beaucoup de Landais, en vacances, sont venus se promener sur la côte. Reportage sur la plage de Labenne.

Landes : sur la côte, les promeneurs oublient l'hiver et la pandémie

C'est comme si ni la pandémie, ni l'hiver n'existaient, ce lundi 15 février, sur la plage de Labenne : grand soleil, presque 20 degrés et pas de masque sur les visages.

Je n'ai même pas de masque sur moi

"Ici, tu sors de la voiture, tu ne mets pas le masque", sourit Lucie. "On peut facilement être à 10 mètres d'une autre personne", ajoute Tom. Magali, Ariégoise en vacances, n'en porte pas non plus : "ça fait du bien, un peu de liberté, de légèreté... j'apprécie."

"La belle vie"

Grand soleil au lendemain du déluge et des inondations, "le rêve", sourit Mireille. Elle longe la côte à vélo avec une amie. "On a fait Capbreton, Hossegor, puis on est revenu là. 20 degrés, T-shirt, personne sur la plage, c'est génial."

"On est libre, moins contraint que chez nous, que dans les commerces, lâche Stéphanie. On profite, avec les enfants en vacances : pique-nique sur la plage, jeux, retrouvailles avec les copines... la belle vie !"