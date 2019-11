Landes : troisième étape du budget participatif

Mont-de-Marsan, Landes, France

Avec un million et demi d'euros, que feriez-vous pour les Landes ? La question est posée par le département des Landes qui met donc 1 million et demi sur la table. Après le dépôt des idées, place au vote. 959 idées ont été déposées et analysées. 362 idées ont été retenues car jugées recevables et faisables. A vous Landais désormais de choisir et de voter

Tout le monde peut voter, à partir de 7 ans. Chaque votant doit obligatoirement retenir 3 projets. Les projets ayant obtenu le plus grand nombre de votes seront retenus dans la limite de l'enveloppe, sachant que 10% du budget est réservé aux idées déposées par des jeunes. Par ailleurs, au classement final, chaque canton doit obtenir au moins un projet.

De l'anecdotique au plus collectif

A la lecture de ces 362 idées, on retiendra que les Landais veulent des investissements à côté de chez eux. Vous trouverez donc de l'anecdotique: un parquet pour la gymnastique aérobic de Tarnos, une cage de lancer de marteau et de disque à Montaut, un ordinateur portable pour les anciens combattants du Vignau ou encore deux bancs pour l'arrêt de bus à Geaune. Vous trouverez même une aire de jeux pour la résidence La chêneraie à Saint-Paul-les-Dax ou un congélateur pour l'association de chasse de Saint-Martin-d'Oney.

Des idées plus collectives sont également mises en avant: un abri amovible pour la piscine de Montfort-en-Chalosse, l'achat d'une ambulance pour la Protection civile à Aire-sur-l'Adour, le reboisement d'Horsarrieu ou encore des jardins pédagogiques et participatifs. On notera 10 projets à 100 000 euros dont un écolieu avec chantier participatif à Lesperon ou enocre des vestiaires pour la section féminine du club de foot de Saint-Sever.

Comment voter?

De ces 362 idées doit désormais émerger une quarantaine de projets. Le vote peut se faire en mairie dans les urnes ou sur internet. Le Département des Landes se donne jusqu’en 2021 pour financer et réaliser l’intégralité des travaux concernant les projets retenus. Mais avant cela., jusqu'au 30 novembre, les porteurs de projets retenus vont pouvoir faire campagne. Les citoyens voteront en même temps pour trois projets, pour éviter tout effet d'influence et pour inciter à la pluralité des votes.