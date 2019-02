Landes : un arbitre de rugby désavoué, le club de Labouheyre rejouera le match

Le club de Labouheyre (Landes) va pouvoir rejouer son match de championnat honneur contre Cadaujac (Gironde). La précédente rencontre, en janvier, avait été interrompue par l'arbitre, qui s'estimait menacé. Une commission de la Ligue vient de lui donner tort et ordonne que le match soit rejoué.

Labouheyre, France

C'est une décision plutôt rare dans le monde du rugby : un arbitre désavoué par une instance de la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine. Lors d'une rencontre du championnat honneur, entre Cadaujac (Gironde) et Labouheyre (Landes), le 21 janvier dernier, cet arbitre avait décidé d'interrompre le match, joué à Cadaujac, estimant qu'il était menacé par des joueurs landais. La commission de discipline et des règlements de la Ligue vient de la donner tort. Le match est à rejouer.

Ferme ta gueule"

L'arbitre semblait pourtant avoir de très bonnes raisons d'interrompre le match. Dans son rapport, écrit juste après la rencontre le 20 janvier dernier, il assure avoir été injurié puis agressé. A la 20e minute, alors qu'il vient d'exclure un joueur de Labouheyre, il entend le capitaine de cette équipe lui crier "Ferme ta gueule". L'arbitre décide alors d'exclure à son tour le capitaine. Et le ton monte. Dans son rapport, l'arbitre rapporte que des joueurs se sont alors regroupés près de lui, que le capitaine "a refusé de quitter le champ de jeu" et que celui-ci lui a même tiré l'oreille. L'arbitre interrompt alors définitivement le match et, protégé par la sécurité de Cadaujac, est raccompagné jusqu'aux vestiaires.

Le club de Labouheyre a filmé la rencontre

Après de tels faits, l'on aurait pu s'attendre à ce que le club de Labouheyre soit lourdement sanctionné. Sauf que les dirigeants landais de l'équipe ont tout filmé. Ils ont présenté cette vidéo, longue de 20 minutes, soit la durée du match interrompu, à la commission de discipline et des règlements de la Ligue régionale de rugby en Nouvelle-Aquitaine.

Dans une décision du 6 février, que France Bleu Gascogne a pu consulter, la commission estime que l'arbitre a eu un "jugement faussé sur l'action en cours". Selon la commission, il apparaît que l'injure "Ferme ta gueule" n'était pas destinée à l'arbitre : le capitaine de Labouheyre s'adressait en fait à l'un de ses joueurs, ayant le même prénom que l'arbitre. Et la vidéo, toujours selon la commission, "ne laisse pas paraître une agression physique" : il n'y a donc pas eu de tirage d'oreille.

Selon la commission de la Ligue, il n'y avait donc aucune raison d'interrompre le match. Les clubs concernés ou la Ligue régionale peuvent encore faire appel de cette décision. Contactés ce mercredi par France Bleu Gascogne, ni le club de Cadaujac ni la Ligue régionale n'avaient pris de décision à ce sujet. Quant au club de Labouheyre, il se félicite de cette décision de la commission de discipline et des règlements. La date du match à rejouer est connue : ce sera le 3 mars, à Cadaujac, avec un nouvel arbitre. Le club de Labouheyre promet que, par précaution, il filmera à nouveau la rencontre.