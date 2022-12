Landes : un arnaqueur se fait passer pour un pompier pour vendre des calendriers

Attention aux arnaques aux faux calendriers de pompiers. Les sapeurs-pompiers de Peyrehorade lancent cet appel à la vigilance sur leur page Facebook. En effet, les pompiers ont l'habitude, en fin d'année, de faire du porte-à-porte pour vendre les calendriers de l'année suivante, en échange d'une participation libre.

A Peyrehorade, un homme, en tenue, se fait ainsi passer pour les pompiers pour garder pour lui les dons des particuliers. "Nous avons été alertés par la bridage de gendarmerie de Peyrehorade", explique le lieutenant Mickaël Laignelet, responsable du centre de secours des pompiers de Peyrehorade. "Un individu serait passé dans un quartier alors que nous étions déjà passé la veille", décrit-il, ajoutant que l'habitant qui a ouvert sa porte a eu le bon réflexe. "Il a rétorqué à ce faux pompier que nous étions déjà passés, et il s'est interrogé sur sa tenue, qui ne lui semblait pas conforme. C'est pourquoi il a fait un signalement à la gendarmerie."

Un subterfuge qui est facile à organiser, puisque "sur tous les sites internet, tout le monde peut se procurer des habits de pompiers, en faire mauvais usage et arnaquer la population", ajoute le lieutenant.

Comment faire pour reconnaître un vrai pompier ?

Mais il y a des choses très simples à savoir pour ne pas se faire avoir. "Il faut poser des questions", explique ainsi Mickaël Laignelet. "Ce sont des calendriers personnalisés, que nous faisons par centre de secours. Donc il ne faut ne pas hésiter à demander à la personne de montrer sa photo sur le calendrier. Nous avons aussi par principe de faire la tournée des calendriers en binôme, donc il ne faut pas hésiter à demander où se trouve l'autre collègue."

Enfin, "si on vous demande des sommes fixes, c'est certainement une arnaque. Nous ne demandons jamais de somme fixe, les personnes donnent ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent", décrit le chef du centre de Peyrehorade.

Des arnaques ont aussi été signalées dans les secteurs de Biscarrosse et Saint-Martin-de-Seignanx. Et cela ne touche pas que les particuliers, selon le SDIS des Landes. Cela peut aussi toucher les entreprises. Dans ce cas, des personnes, qui se font passer pour des pompiers démarchent des entreprises pour leur vendre des encarts publicitaires dans les calendriers. Les préjudices sont donc plus importants.