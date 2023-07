Landes : un bel élan de générosité pour offrir un fauteuil roulant électrique à une association

C'est l'histoire d'un bel élan de générosité. L'association landaise Louna 40 a été créée en 2020, par les parents de Louna, une adolescente landaise, habitant Hagetmau, et atteinte d'une maladie génétique rare. Depuis, l'activité de l'association s'est élargie. Elle collecte notamment du matériel pour personnes handicapées (fauteuil, déambulateurs, cannes...) qu'elle redistribue ensuite à des personnes en situation de handicap dans le besoin dans toute la France.

Un don très onéreux

Il y a quelques jours, Jean-Marie de Freitas, le fondateur de l'association, a reçu un coup de fil un peu particulier : une généreuse donatrice proposait d'offrir à l'association un fauteuil roulant électrique ! Du matériel très onéreux, qui coûte plusieurs milliers d'euros (entre 5 000 et 10 000 selon les modèles). "C'est une première pour nous, un don de ce type. C'est vraiment extraordinaire", raconte, très ému, le papa de Louna.

Problème : le fauteuil se trouve à Mons, en Belgique, 2 000km aller-retour depuis les Landes ! "Je me suis dit, 'oulà', il y a un problème. On ne peut pas passer à côté d'un don pareil. Mais comment va-t-on faire pour aller le récupérer ? L'association ne dispose pas de camionnette. Je me suis même dit que j'allais louer un véhicule pour aller moi-même le chercher en Belgique, mais ça aurait fait énormément de frais supplémentaires", se souvient-il.

Une entreprise qui offre le transport

Mais Jean-Marie de Freitas ne se laisse pas abattre. Il mobilise tout son entourage, et lance une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux, en appelle aux bonnes volontés. Et moins de 24h après son appel à l'aide, un deuxième miracle se produit. L'une de ses connaissances le contacte. "Elle me dit : 'J'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé une société de transport qui peut récupérer le fauteuil à Mons, et le ramener en Belgique.' Je croyais que c'était une blague ! Mais non. C'est énorme, vraiment énorme." Et effectivement, c'est l'entreprise de transport Guisnel, à Saint-Pierre-du-Mont, dont les dirigeants ont été touchés par cette cause, qui a décidé de prendre en charge le transport. Le fauteuil roulant sera rapatrié dans les Landes d'ici quelques jours. Il sera ensuite remis gracieusement à un adolescent handicapé suivi par l'association.

Jean-Marie de Freitas, lui, est très ému par cet élan de générosité : "Ce qui me touche, c'est la solidarité qui s'est mise en place en moins de 48h. Entre le geste de cette donatrice en Belgique, et tous mes contacts qui se sont mobilisés pour trouver un moyen d'aller chercher ce fauteuil, et à l'arrivée cette entreprise de transport qui accompli un geste formidable. C'est vraiment extraordinaire."