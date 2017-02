Landes: ce dacquois qui dessine les stars, Hanouna, Gad Elmaleh et Kev Adams

Benjamin Destouesse a seulement 18 ans. Son nom de dessinateur c'est "DraftsMan". Il poste les dessins de ses stars préférées sur les réseaux sociaux et ça fonctionne : Kev Adams, Gad Elmaleh et Cyril Hanouna veulent le rencontrer.

La fabuleuse histoire de ce landais de 18 ans a commencé à Saint-Vincent-de-Paul il y a deux ans. Benjamin dessine un premier portrait, celui de Gad Elmaleh, Eric et Ramzy, et Jamel Debbouze. Ensuite, il diffuse cette peinture sur les réseaux sociaux, l'histoire prend vie.

Sa rencontre avec Gad Elmaleh

Tout commence avec une première toile, celle de Gad Elmaleh. Benjamin poste ensuite cette photo sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir, son style c'est du street art. Et l'image plaît tant, que Gad Elmaleh la commente sur Facebook. Il l'invite à son spectacle "Tout est possible" avec Kev Adams à Toulouse. "C'est un grand monsieur, depuis tout petit c'est mon idole", explique Benjamin. Il rencontre alors Kev Adams et Gad Elmaleh. Les deux artistes adorent la toile de Benjamin. Gad Elmaleh lui promet même de "la mettre dans son bureau à Paris".

Il y a six mois, Benjamin rencontre ses stars préférées pour leur remettre son dessin à Toulouse lors du spectacle "Tout est possible" de Kev Adams et Gad Elmaleh. © Radio France - Benjamin Destouesse

Mon rêve serait de vivre du dessin — Benjamin, le jeune dessinateur de Saint-Vincent-de-Paul.

Sa chambre est vite devenue un atelier

Certaines toiles m'ont pris deux semaines car je peint le soir en rentrant de mon boulot — Benjamin, portraitiste de stars.

Pour dessiner benjamin a son petit rituel parce qu'il est complètement autodidacte. Il sélectionne d'abord une image de sa star préférée sur internet. Ensuite, il se met un peu de musique dans sa chambre, "surtout du rap et du r'n'b, par exemple le chanteur Nekfeu." Quand il commence à dessiner, c'est au crayon de papier. Puis au poska et au pinceaux pour apporter la couleur sur sa toile. Sa chambre est devenu un véritable atelier, d'ailleurs l'une de ses dernières créations c'est le portrait du rappeur Kaaris et la toile de plus d'un mètre de haut trône à côté de son lit.

Fan de rap, Benjamin 18 ans a fait le portrait de Kaaris toujours dans son style street art. © Radio France - clément guerre

Cyril Hanouna veut le rencontrer

Sa dernière toile, le portrait de Cyril Hanouna a été réalisé il y a quelques semaines. La peinture fait 1m45 de haut sur 1m10 de large. Elle est hyper colorée et "très réaliste" selon Benjamin. Quand il l'a dessiné son rêve c'était de l'offrir au présentateur télé et ça a fonctionné.

Benjamin a mis deux semaines pour peindre cette toile de Cyril Hanouna le présentateur télé. © Radio France - Benjamin Destouesse

Cette belle peinture a tellement plu qu'il est invité à assister à l'émission Touche Pas à Mon Poste.. "Maxime Riou le chef adjoint de l'émission m'a contacté, il m'a dit que Cyril avait trouvé ma toile magnifique et qu'il voulait l'avoir", raconte Benjamin. Rendez-vous pris la semaine prochaine sur le plateau de l'émission à Paris.

"C'est fou, je suis dans les Landes, il faut que je m'en sorte aussi" se réjouit Benjamin. Ce dacquois qui voulait devenir footballeur professionnel, rêve désormais de devenir le portraitiste dont tout le monde s'arrache. Ce n'est pas sans compter sur le soutien de ses proches. Ses parents admiratifs, l'encouragent, son père ne trouve pas les mots pour expliquer sa joie : "Moi aussi j'aurais rêvé de rencontrer ces stars, je suis très heureux pour mon fils". Le prochain projet de Benjamin c'est l'ex-footballeur français Zinédine Zidane.

Zidane a fait tellement pour la France, c'est le meilleur footballeur. À moi de le récompenser maintenant avec un dessin — Benjamin, portraitiste de 18 ans.

Si vous aimez ses dessins vous pouvez le contacter ICI. Et si vous voulez qu'il vous refasse le portrait ce sera possible dès cet été moyennant rémunération bien entendu...

