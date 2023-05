Landes : un dauphin échoué sauvé par des nageurs-sauveteurs de Capbreton

"C'était vraiment émouvant", raconte, dans un sourire, un nageur-sauveteur de Capbreton, dans les Landes. Avec deux de ses collègues, il a secouru un dauphin qui s'était échoué sur une plage au sud de la commune, vendredi 12 mai.

Alors qu'ils encadraient le Swimrun côte sud Landes, une épreuve sportive alliant course à pied et natation en eau vive, les trois nageurs-sauveteurs ont été appelés par Pelagis, l'observatoire des mammifères et oiseaux marins. En effet, une société en charge de nettoyer les plages de Capbreton l'a contacté, car elle a trouvé un dauphin. Celui-ci, visiblement très fatigué, s'est sans doute échoué la veille, sans parvenir à retourner à l'eau.

Les trois nageurs-sauveteurs ont relâché le dauphin au large de la plage du Santocha, à Capbreton, le vendredi 12 mai. - Nageurs-sauveteurs de Capbreton

Les trois hommes se sont donc rendus sur place. À l'aide d'un petit tracteur, l'équipée transporte ainsi le cétacé sur la plage du Santocha, a décrit à France Bleu Gascogne l'un des nageurs-sauveteurs capbretonnais. Puis, munis d'une plange de sauvetage et d'un jet-ski, ils ont emmené le dauphin vers le large afin de le relâcher.

Une opération de sauvetage rarissime pour ces nageurs-sauveteurs. "L'an dernier, on avait relâché un poisson-lune qui s'était échoué aux Océanides. Mais un dauphin, ce n'était quasiment jamais arrivé", raconte l'un d'eux, fier d'avoir pu sauver ce mammifère marin.