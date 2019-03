Landes : un dispositif exceptionnel pour évacuer deux wagons remplis d'ammoniac

Après l'accident vendredi d'un train de fret à Bégaar, il ne reste plus que deux wagons d'ammoniac à évacuer. Ils vont être déplacés ce mardi matin. Une opération qui mobilise gendarmes, pompiers et employés de la SNCF. Les deux citernes vont être tirées jusqu'à la gare de Laluque.

Il reste maintenant deux wagons remplis d'ammoniac à évacuer par les autorités au niveau du chemin de Camps de Bas à Bégaar. La préfecture des Landes annonce que le remorquage est prévu ce mardi , une locomotive de la SNCF doit tirer les deux wagons vers la gare de Laluque, située à quelques kilomètres de là.

Une opération délicate

L'un des deux wagons d'ammoniac est sur les rails, prêt à partir, l'autre non et les spécialistes doivent les séparer. Dans chacun d'eux, il y a 52 tonnes d'ammoniac qu'on ne peut pas vider sur place, car l'ammoniac est trop instable. Le plus dur sera de relever le wagon, qui risque de se coucher lors de la manœuvre. Pour cela, la préfecture annonce qu'une grue de 220 tonnes va assurer le maintien de la citerne. Un talus de terre a été mis en place pour amortir le wagon d'ammoniac en cas de chute.

Des mesures de sécurité sont prises par la préfecture

Un périmètre de sécurité est prévu, tout d'abord une zone d'évacuation de 500 mètres autour des lieux de l'accident de fret à Bégaar. Une vingtaine de personnes vont devoir quitter leur maison pendant toute la matinée. Une zone de confinement de 2 kilomètres environ est aussi mise en place, vers les lieux-dits Le Berié et Le Clermont à Bégaar.

Cette zone de confinement peut être élargie si les conditions météorologiques sont mauvaises. Tout dépend de la direction du vent, s'il reste dans le sens Nord-Est comme prévu, pas de souci. En revanche, si le vent change de direction, la zone de confinement sera agrandie et elle touchera une centaine de maisons ainsi que les quatre écoles de Bégaar d'après le maire de la commune, Jean-Pierre Poussard. Les opérations de relevage et d'évacuation vont démarrer à 9h ce mardi pour se terminer aux alentours de 11h, "si tout se passe bien" précise la préfecture.

La départementale 380, à Bégaar et en direction de Rion-des-Landes sera fermée le temps des opérations entre 9h et 13h.