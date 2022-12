Landes : un enfant de 3 ans meurt des suites d'une angine bactérienne qui a dégénéré

Il s'agit d'un événement rarissime. Un enfant de 3 ans, originaire de la côte sud des Landes et ne souffrant a priori d'aucune autre pathologie, est mort lundi 28 novembre des suites d'une infection invasive au streptocoque A, la bactérie responsable de l'angine. Le garçon avait d'abord été pris en charge par l'hôpital de Dax, puis par le CHU de Bordeaux.

Un membre de la fratrie de cet enfant est aussi touché par cette bactérie, ce qui pousse aujourd'hui l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine à faire passer un message de prévention, auprès des parents mais aussi des médecins du secteur.

Une maladie bégnine la majorité du temps

"Dans 99% des cas, il n'y a aucune difficulté sur une angine", rappelle Didier Couteaud, le représentant de l'ARS dans les Landes*. "Pour autant, dans certain cas, la maladie peut dégénérer et peut toucher les fonctions vitales. Là ça a été le cas."*

C'est pourquoi, "nous prévenons toutes les familles du secteur et on leur rappelle que s'il y a des symptômes liés à l'angine, il faut consulter rapidement un médecin. L'ensemble des médecins du secteur de la Macs sont également saisis, et nous leur demandons de surveiller les cas qu'il pourrait y avoir", décrit Didier Couteaud.

L'angine se caractérise généralement par des maux de gorge, accompagnés de fièvre. D'autres symptômes, comme une toux, un rhume ou des troubles digestifs peuvent également être présents.