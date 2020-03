Landes : un fleuriste d'Aire-sur-l'Adour offre son stock de fleurs aux résidents et au personnel d'un EHPAD

Un fleuriste, tenu de fermer boutique à cause du confinement, a offert son stock de fleurs à l’EHPAD d'Aire-sur-l'Adour, pour les soignants et pour les résidents. Un beau geste qui a beaucoup touché le directeur de l'établissement.

David Courallet, le directeur de l'EHPAD d'Aire-sur-l'Adour, a encore du mal à réaliser. Hier après-midi, il a reçu un appel téléphonique inattendu : "Un fleuriste de la commune, Passion Fleur, nous a appelé pour nous proposer d'apporter son stock de fleurs. Ils étaient obligés de fermer à cause du confinement, et ils voulaient en faire profiter le personnel et les résidents."

"On a été très touchés", raconte-t-il. "C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, on se met en ordre de bataille pour affronter la vague de coronavirus qui va arriver dans les jours qui viennent, on se prépare, donc c'est vrai qu'on est un peu en stress, sous tension. Là, ça nous a fait _un vrai rayon de soleil dans notre journée._"

Ce joli geste a permis de fleurir tout l'établissement. Des dizaines et des dizaines de roses ont ainsi été réparties dans les chambres des résidents, des les locaux communs, et distribuées au personnel. Une belle bouffée d’oxygène dans un quotidien rendu compliqué par les mesures de lutte contre le coronavirus. En effet depuis plus d’une semaine, les résidents, particulièrement vulnérables en tant que personnes âgées, ne peuvent plus recevoir de visites de leurs proches. Et ces mesures sont appelées à se durcir dans les jours qui viennent, explique David Courallet : "Les recommandation vont vers des confinements en chambre des résidents, pour que, si jamais un résident est contaminé, il ne contamine pas les autres. Donc c'est vrai que ces mesures de restriction sont quand même difficiles. Ils sont coupés de leurs familles depuis plusieurs jours, il va falloir qu'ils soient coupés les uns des autres, donc avoir quelques roses comme ça dans chaque chambre, ça peut paraître peu, mais ça fait vraiment plaisir."

Cet acte de générosité a aussi beaucoup touché le personnel, particulièrement sollicité et en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. "La situation des soignants émeut l'opinion publique en ce moment. Ce geste de Passion Fleur, on le voit aussi comme un soutien, une manifestation de solidarité", poursuit le directeur de l'établissement. "ça nous touche qu'on pense à nous, _ça nous met du baume au coeur_. "