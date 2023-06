Landes : un généreux donateur lègue 90 000 euros à la commune d'Ychoux

"ça a été une belle surprise, on ne s'y attendait pas du tout", reconnaît le maire d'Ychoux, Vincent Castagnède. Après la mort de Pierre-Louis Carrère, en janvier 2022, la commune est contactée par le notaire chargé de la succession. Et elle apprend donc que cet ychoussois lègue au village la somme de 90 000 euros.

Un habitant très investi dans la vie locale

"C'était un Chourreut pur jus", c'est ainsi que le maire d'Ychoux décrit Pierre-Louis Carrère. "Chourreuts", c'est comme cela que l'on désigne en gascon les habitants de la commune. Pierre-Louis Carrère venait d'une vieille famille ychoussoise de meuniers. Lui-même a d'ailleurs été le dernier meunier de la commune. Il était très investi dans la vie locale se souvient Vincent Castagnède, le maire d'Ychoux : "Il jouait du cor au sein de l'harmonie municipale, il a également été pendant des années professeur de musique bénévole, il enseignait le solfège et le cor aux jeunes de la commune. C'était également un fervent supporters de l'équipe de rugby locale, le Ychoux Olympique, dont il avait d'ailleurs porté le maillot dans sa jeunesse. C'était vraiment quelqu'un de très investi et de très impliqué dans la vie locale".

Pierre-Louis Carrère n'avait pas d'enfants, il était veuf depuis des années, il est décédé en janvier 2022 à l'âge de 99 ans. Il aurait eu 100 ans quelques mois plus tard, en juin.

Une salle communale baptisée salle Pierre-Louis Carrère

Cet héritage inattendu est en tous cas une bonne nouvelle pour la commune. "C'est une somme qui est importante, et qui dans le contexte actuel est bienvenue. Elle va nous permettre de financer en grande partie un beau projet que nous portons : dans le cadre d'un projet d'habitat regroupé, nous voulions construire une salle commune pour les aînés de la d'Ychoux, pour leur permettre de se réunir, se divertir, faire des activités intergénérationnelles. Nous trouvons que c'est un beau projet qui lui ressemble", explique le maire*.* Et bien entendu, cette salle portera le nom de salle Pierre-Louis Carrère, pour rendre hommage à ce généreux donateur.