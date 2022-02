Landes : un golf au Sud de Dax pour 2025 ou 2026

C'est ce qu'on appelait jusque là "le serpent de mer" ou "l'Arlésienne" de Dax. Mais cette fois, promet le maire de Dax et le président de l'Agglomération du Grand Dax, le projet est "en phase opérationnelle".

Une annonce ce mercredi de Julien Dubois entouré du maire de Tercis, Hickmat Chahine, du maire de Oeyreluy, Philippe Laffitte et de la présidente de la Sobrim, Mayalen Etchart. "On en a beaucoup parlé avec peu de concrétisation. Il y a un peu plus de 15 ans que les premiers terrains ont été achetés", rembobine Julien Dubois. "Ce que l'on souhaitait depuis notre élection, c'est que là, enfin, on puisse entrer dans une phase opérationnelle pour un début des travaux en 2023".

Un golf de plus ?

La Sobrim, l'entreprise qui porte le projet, avance prudemment la date de 2025 ou de 2026 pour pouvoir réaliser son premier put sur le golf de Saubagnacq. Ce sera ainsi le sixième 18 trous des Landes, le dixième terrain de golf du département.

"Effectivement, les Landes sont une terre golfique mais sur le territoire du Grand Dax, alors qu'il y a un intérêt en terme d'attractivité, nous n'étions pas dotés de ce type d'équipement", argumente le président du Grand Dax, lui même golfeur à ses heures perdues. "C'est un vecteur de bien être pour les gens qui vivent déjà sur le Grand Dax. C'est un élément qui permet de faire venir de nouveaux curistes puisque beaucoup de d'entre eux pratiquent aussi le golf et cherchent ce type d'équipement", poursuit Julien Dubois.

Les promoteurs et l'Agglomération du Grand Dax ont refusé de parler du montant du projet arguant qu'il s'agissait d'investissements privés. Bien que des aménagements, de voirie notamment, seront à la charge de la collectivité.

Vue virtuelle du futur projet. - Sobrim

"Un golf écologique"

La société Sobrim a donc présenté ce mercredi un projet tout neuf appelé : "Harmana, bien plus qu'un golf". Dans un pitch pour le moins lyrique, Mayalen Etchart, la présidente de la société Sobrim, a parlé du futur golf comme d'un projet qui permettra à ses usagers : "De gagner en sérénité d'âme. De répondre à la question qu'est ce que l'homme ? L'homme qui est à la fois biologie, psychologie et spiritualité" …

Mais derrière les envolées lyriques de la présidente du groupe, il y a un complexe golfique d'une superficie de 140 hectares à cheval sur trois communes au sud de l'Agglomération du Grand Dax : Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains. Un golf que les promoteurs ont présenté comme une golf écologique. C'est en fait un revirement par rapport au projet initial qui s'était heurté aux normes environnementales et notamment à la nécessité de compenser l'emprise du projet.

"C'est vrai qu'au départ, le projet était essentiellement un golf immobilier, un golf de compétition", se souvient Mayalen Etchart. "Et l'on a bien vu que lorsqu'on a voulu aller dans cette direction, les études environnementales étaient trop contraignantes pour permettre sa réalisation. Donc en 2015, on a réadapté totalement le projet pour un golf totalement écologique".

Un golf écologique ? C'est notamment un 18 trous plus petit que la moyenne explique Vincent Castaignau, le responsable du projet pour la Sobrim : "On a réduit les surfaces, il y a moins de logement qu'avant. On est sur un projet qui a une emprise totale de 140 hectares avec un golf de 36 hectares. On a en plus 7 hectares de sanctuaire des abeilles et deux hectares pour la ferme pédagogique et la permaculture. Et une cinquantaine d'hectare lié à l'urbanisation". En tout, ce sont près de 500 logements qui entoureront le golf.

Mais la promesse écologique concerne aussi la gestion de l'eau pour arroser les pelouses. Cette eau viendra de la station d'épuration voisine plutôt que de la nappe phréatique ou du robinet avance la Sobrim. Les jardiniers n'auront pas recours à des produits phytosanitaires, des ateliers bien être seront organisés sur le site autour du yoga, de la méditation ou de la poterie. Des chemins de promenade seront dessinés.

Si l'enquête publique environnementale se déroule sans accroc jusqu'à la mi février de cette année, normalement, le premier coup de pelle pour le chantier doit être donné en 2023.

Contactée, la Sepanso des Landes dit ne pas être opposée au projet. Mieux, selon le président de l'association écolo, la Sobrim l'a contacté en amont du projet. Du dialogue pour mettre à plat les problématiques et éviter les recours.