Landes : un jeune Montois en finale d'un des plus grands tournois de poker de France

Vous avez déjà du mal à gagner à la belotte, alors imaginez être en finale d'un des plus grand tournoi de Poker du pays ? C'est ce qui arrive à Yannis Balluais, un montois de 34 ans. Ce mercredi 1er mars commence la finale du Winamax Poker Tour, le plus grand championnat gratuit de poker amateur de France ... et il est de la partie ! Jusqu'au 6 mars prochain il va affronter quelques 2.500 joueurs pour, peut-être être sacré champion de France de Poker.

Casquette sur la tête, une paire d'écouteurs sans fil dans les oreilles, Yannis Balluais n'est pas vraiment stressé par l'enjeu. Pour le jeune montois, le poker c'est avant tout une passion qui dure depuis 10 ans : "c'est vraiment une passion loisirs que je mets à profit de temps en temps, le soir ou le week-end, avec des amis ou même en ligne". C'est une passion qui lui apporte aussi sur le plan personnel : analyser des comportements, maîtriser ses émotions par exemple.

Par curiosité, il s'inscrit tout de même au tournoi qualificatif du Winamax Poker Tour à Rennes.

"À la fin du tournoi, quand il restait treize joueurs, j'ai ressenti un soulagement, une sorte de soupape de décompression. J'ai voulu sortir un peu, prendre l'air parce que quand vous êtes concentré pendant deux jours d'affilée à raison de dix heures quasiment de poker par jour" raconte Yannis Balluais. Il vient de battre près de 2.500 joueurs et en arrivant dans cette short list il s'assure une qualification en finale : "J'ai réalisé le lendemain que j'étais qualifié et que du coup, ça prenait une ampleur. Voilà, je l'ai vu comme une consécration et au final, un soulagement énorme". confie le jeune Landais.

Ce passionné de poker ne pensait pas en arriver là un jour et pour aller encore plus loin, il a ses petites astuces :

"j'ai mes écouteurs avec de la musique très douce pour ne pas envenimer la partie émotive. Je vais beaucoup analyser mon adversaire au moment de la prise de ses cartes, est-ce qu'il va trembler, est-ce qu'il va avaler au moment où il voit quelque chose je vais voir sa glotte bouger. Ce sont plein de petites choses que l'on acquiert grâce à l'expérience".

Yannis Balluais espère être sacré champion de France de poker, mais surtout se faire remarquer, décrocher une formation ou des sponsors pour, pourquoi pas, se professionnaliser.

