Landes : un kogia échoué sur une plage à Capbreton

Capbreton, France

Un kogia s'est échoué ce samedi après-midi sur la plage de la Pointe à Capbreton. Le petit cachalot était en vie quand les sauveteurs l'ont trouvé, mais ils ont dû se résoudre à l'euthanasier.

Le kogia échoué sur la plage. - Pascal Ducasse

En effet, l'animal a été retrouvé dans un état grave, comme l'explique Pascal Ducasse, agent technique à Capbreton et correspondant pour l'Observatoire Pelagis, qui lutte pour la conservation des mammifères et oiseaux marins : "L'animal était vraiment dégradé, avec des plaies sur le ventre et le rostre sanguinolent. Il était agonisant... Malheureusement, dans ces cas-là, il faut se résoudre. J'ai appelé un vétérinaire et je l'ai fait euthanasier. C'est un animal qui est rarissime, on n'observe qu'un à trois échouages par an. Donc c'est d'autant plus difficile, mais l'animal n'était pas en état de reprendre la mer, il a donc fallu abréger les souffrances."

L'animal marin était couvert de plaies. - Pascal Ducasse

Le mammifère a été évacué au centre technique municipal de Capbreton. Il va être pris en charge par deux scientifiques qui arrivent spécialement de la Rochelle ce lundi pour faire des analyses. "Ils vont venir et on va ouvrir l'animal pour accéder aux organes, explique Pascal Ducasse. On va regarder un peu l'intérieur et faire des prélèvements, qui iront à La Rochelle pour examen. Cela va permettre d'en savoir plus sur les causes de la mort et l'impact de la pollution."