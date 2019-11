Landes : un menu végétarien chaque semaine dans les cantines scolaires

Département Landes, France

C'est l'une des cinq grandes dispositions concrètes de la loi, qui doit notamment favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Depuis le 1er novembre, toute la restauration scolaire, de la maternelle au lycée, doit proposer au moins un menu végétarien par semaine. Pas de viande, ni de poisson, ni crustacés ou fruits de mer. En revanche, les œufs et les produits laitiers sont acceptés. La mesure va être menée à titre expérimental pendant deux ans. Objectif : faire évoluer les pratiques alimentaires et évaluer le gaspillage alimentaire. D'après les expériences connues, les repas végétariens seraient moins gaspillés peut-on lire sur le site du ministère de l'Agriculture.

Comment ça va se passer dans les Landes ?

Toutes les collectivités ont déjà recours à un diététicien pour établir les repas "classiques". Il va donc continuer d'assurer l'équilibre, la diversité et le bon apport nutritionnel, sans la viande et le poisson. Combiner les céréales et les légumineuses.

La Ville de Dax met en place ce repas végétarien hebdomadaire cette semaine. L'Agglo de Mont-de-Marsan, elle n'a pas attendu. Le menu existe depuis un mois. Depuis la rentrée de septembre pour MACS dont la diététicienne explique que c'est un travail au long court puisque des enfants sont déjà habitués mais d'autres non.

La collectivité de la côte sud exclut les steaks végétariens, trop gras, mais pour servir 6.000 repas par jour, dont 70% de produits locaux et bio, elle propose parfois des plats préparés comme des nuggets de blé. Et préfère les recettes maison quand c'est possible, des plats qu'apprécient les enfants comme une bolognaise aux pois chiches ou un couscous... végétarien. Par exemple, au menu ce vendredi, ce sera salade de pommes de terre, omelette au fromage, courgettes niçoises et un cœur coulant au chocolat. Le jour du menu végétarien n'est pas fixe, pour que tous les enfants qui ne mangent pas tous les jours à la cantine puissent aussi goûter ce repas.

Le sujet divise

Chez les parents et les adultes en général, le sujet divise. Quand Macs a annoncé la mise en place de ces menus végétariens début septembre sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires. "C'est très bien" et à l'inverse "Arrêtez d'imposer vos choix". Des réactions aussi suite au post Facebook de Mont-de-Marsan Agglomération et celui de la Ville de Dax où des internautes saluent la démarche, quand d'autres, des parents, racontent que leurs enfants rentrent affamés et dénoncent l'absence de liberté de choix.

Quant aux enfants, il va falloir y aller progressivement. Des fiches d'évaluation des repas existaient déjà. Aujourd'hui, l'attention se porte davantage sur les appréciations du repas végétarien.