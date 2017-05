Landes : près d'un millier de personnes dans les rues de Dax pour le défilé du 1er mai

Un millier de personnes, selon les syndicats, ont défilé dans les rues de Dax ce lundi 1er mai. Un défilé particulier, puisqu'il a eu lieu entre les deux tours de la présidentielle. Dans les Landes, CGT, la FSU, l'UNSA, et Sud ont voulu séparer le rendez-vous des enjeux politiques du moment.

Un seul défilé du 1er mai dans les Landes, à Dax. Le cortège a réuni un millier de personnes selon les syndicats, sept cent selon la police. À six jours du second tour de l'élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, la CGT, la FSU, l'UNSA et Sud souhaitaient dépolitiser le rendez-vous. La banderole en tête de cortège était là pour le rappeler : "abrogation de la loi travail".

Dans le cortège, les manifestants mettent en avant leur volonté de "défendre les droits des travailleurs" comme chaque année lors des défilés du 1er mai. Pas question donc de s'opposer ouvertement au Front National comme le demandait par exemple la CFDT. "Je pense que ces divisions sont devenues récurrentes aujourd'hui" déplore Marie-Laure, militante chez Sud. "'Est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que veulent les français, je ne sais pas..."

Un vote Macron par défaut

Pourtant, l'élection présidentielle est bien présent dans les esprits. Dans le cortège, ils sont nombreux à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. L'opposition est donc franche vis-à-vis des deux finalistes. "Quoi qu'ils en disent, les deux ont les mêmes velléités contre les travailleurs" estime Agnès, elle aussi militante chez Sud.

Pour les manifestants cependant, pas question de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir dimanche. Ce sera donc un vote en majorité pour Emmanuel Macron, mais certainement pas par adhésion. En cas de victoire du candidat d'En Marche, Julien, militant FSU, prévient : " À chaque fois qu'il voudra casser le code du travail comme cela a été fait ces dernières années, nous serons là pour lui montrer notre opposition". Une opposition qu'ils espèrent concrétiser dès juin prochain lors des élections législatives.