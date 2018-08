Une habitante de Brocas en haute lande a installé, avec l'accord de la mairie, une vieille armoire au coeur du village. Les habitants peuvent venir y déposer les petits objets dont ils ne se servent plus et prendre gratuitement ce dont ils ont besoin. Un concept inventé en Allemagne en août 2011.

C'est une initiative originale et solidaire à Brocas-les-forges en haute lande. Emilie, une habitante de la commune, a mis en place le concept de la "give box" dans la commune, un concept inventé à Berlin par un designer allemand il y a sept ans.

La mairie de Brocas-les-Forges a donné son accord à Emilie pour installer une vieille armoire en bois fournie par une conseillère municipale, en plein bourg, dans un espace protégé de la pluie, à côté de la supérette du village et à quelques pas de la mairie.

Emilie a baptisé cette armoire "la boite à dons de Brocas". Les habitants peuvent venir y déposer tous les petits objets dont ils ne se servent plus et prendre gratuitement ce dont ils ont besoin. Sur chaque côté de l'armoire, on peut lire ce message : "prenez-déposer-partager"

Les habitants sont déjà venus déposer divers objets comme des jouets, des vêtements, des chaussures, de la décoration, des livres, des chargeurs de batteries, des décodeurs, des magnétoscopes, des imprimantes, des bouées pour la piscine etc.

Quelques règles de fonctionnement

Emilie a aussi quelques règles pour les utilisateurs. Elle demande par exemple de ne pas déposer d'objets cassés ou de ne pas se servir pour revendre sur internet. Il y a aussi des règles de bon sens comme ne pas déposer d'objets dangereux comme des médicaments ou des armes dans la boite à dons.

Si les objets restent trop longtemps dans cette armoire à dons, la jeune maman les donne à l'association Landes partage pour être vendus à petits prix. Emilie a aussi crée la page Facebook "boite à dons de Brocas" pour permettre aux particuliers de se contacter pour se donner leurs objets volumineux, comme de gros appareils électro-ménager.