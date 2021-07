Landes : les auteurs de violences conjugales pris en charge par une association pour prévenir les récidives

Le Conseil départemental des Landes a voté une subvention de 10.000 euros à l'Association d'aide aux victimes et de médiation (Adavem JP 40) pour lutter contre les violences conjugales, vendredi 23 juillet. L'association va prendre en charge et suivre les auteurs de violences conjugales. Des groupes de paroles et des stages de responsabilité vont être organisés. Des psychologues et des professionnels de santé vont également accompagner les auteurs de violences pour soigner leurs addictions. Le dispositif permet de régler le problème à sa source afin de prévenir les violences et les récidives.

"L'objectif, c'est que ce ne soit pas à la victime de quitter le domicile conjugal mais à l'agresseur et qu'il soit traité", explique Salima Sensou, élue départementale en charge des violences faites aux femmes. Dans le cas d'un homme alcoolique, l'association va le suivre et l'aider à traiter son alcoolisme. "On a des femmes victimes qui finissent par revenir au domicile conjugal parce que le conjoint s'est excusé. Quand il est à jeun, il regrette ses coups, assure l'élue. Cette situation peut durer dix, voire vingt ans si la victime accepte les excuses". Le dispositif veut prendre en charge l'ensemble des problèmes liés aux violences conjugales.