Magescq, France

Une centaine de personnes ont manifesté ce dimanche après-midi à Magescq pour réclamer l'abolition de la corrida en France.

Une mobilisation à l'appel du CRAC, le Comité Radicalement Anti-Corrida et de l'association basque Euskal Herria Bayonne Anti-Corrida à l'occasion de l'ouverture de la temporada.

Les arènes de Magescq accueillaient une novillada sans picador à 16 heures 30. Des taureaux de l’élevage espagnol de la région de Salamanque de Francisco Galache pour trois jeunes toreros. Manuel Diosleguarde, Dorian Canton et Juan Jose Villa « Villita ».

Une mobilisation sans heurts

Une trentaine de gendarmes ont cantonné les anti-taurins à environ 300 mètres des arènes. Les anti-taurins ont brandi un drapeau tricolore ensanglanté et des pancartes où on pouvait lire par exemple "la torture n'est pas une culture" ou encore corrida, la honte" devant l'église et la mairie de Magescq.

Les militants anti-corrida ont prévenu qu'ils seraient partout cette saison, dans chaque commune et même devant l'Assemblée Nationale s'il le fallait en scandant "abolition".