Landes : une famille cherche un logement après avoir tout perdu dans un incendie

Dumes, France

Le 15 novembre dernier, vers 10h du matin, la vie de Loren, de son compagnon et de leurs trois enfants a basculé. Ils ont tout perdu. La maison que la famille louait, à Sabres, a été entièrement détruite par un incendie. Les occupants n'étaient pas sur place au moment du feu, ils sont sains et saufs, mais tout a disparu dans les flammes : meubles, vêtements, jouets des enfants, papiers administratifs...

Du provisoire qui dure

"Au départ on ne réalise pas. Puis on se rend compte qu'il ne nous reste plus que ce que l'on porte sur nous" se souvient Loren. "Le plus dur, c'est de se dire qu'il ne reste plus rien pour nos enfants. Ils n'ont plus leurs repères, leurs vêtements, leurs jouets, leurs lits, leurs doudous... C'est surtout ça qui nous fait mal. Nous on est adulte, on sait que l'on n'a pas le choix, qu'il faut faire avec. Mais eux, ils ne comprennent pas."

Tout ce que possédait la famille a été détruit - Loren Canal

Heureusement, dès le jour-même, la famille a pu être relogée chez les parents de la jeune femme, à Dumes, entre Saint-Sever et Hagetmau. Une solution provisoire...mais qui s'éternise. Les sept personnes (Loren, son compagnon, leurs trois enfants de 5 ans, 21 mois et 4 mois, et les parents de Loren) cohabitent dans une maison avec seulement deux chambres.

Juste après l'incendie, la solidarité s'est organisée. Voisins, amis, proches, parents d'élèves de l'école fréquentée par Lohann, l'ainé de la famille, ont apporté des jouets, des vêtements, pour parer au plus pressé et pour permettre aux enfants de passer un beau Noël. Mais maintenant, la famille a besoin de retrouver une maison, pour pourvoir reprendre une vie de famille normale et tenter de se reconstruire.

Dans le secteur de Labrit

"Dans l'idéal, on recherche une maison à louer, avec au minimum trois chambres, un peu de terrain, et un loyer de 700 euros maximum", explique la mère de famille. "Nous recherchons en priorité dans le secteur de Labrit, Sabres, Luglon, Cère... Ce qui permettrait à notre fils, Lohann, de rester scolarisé dans son école de Labrit. C'est important pour lui, c'est le seul repère qu'il lui reste."

Car depuis l'incendie, Lohann ne va plus à l'école. Entre Dumes, où se trouve le domicile de ses grands-parents où il est hébergé, et son école de Labrit, il y a quasiment 70km. Impossible à faire deux fois par jour pour la jeune mère de famille. "Il est resté à la maison car je pensais que l'on allait rapidement trouver une solution de relogement. Mais là je vais devoir le scolariser à Dumes, au moins provisoirement, le temps que l'on retrouve une maison. ça lui fait mal au cœur, ses copains lui manquent, son école lui manque, c'est dur."

Si vous êtes propriétaire et avez un logement à louer, ou si vous pensez pouvoir aider Loren et sa famille, vous pouvez les contacter par mail : canal.lauren@orange.fr

Vous pouvez également joindre le standard de France Bleu Gascogne au 05 58 85 40 40, nous vous transmettrons leurs coordonnées.